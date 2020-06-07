تفاصيل جديدة فى مقتل سائق على يد مريض نفسى بالجيزة

كتب بهجت أبو ضيف

كشفت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة الجيزة، في واقعة مقتل سائق توك توك، على يد نقاش خنقا، والتمثيل بجثته، وإلقائها من الطابق الثالث، بمنطقة المنيب، أن المتهم يقيم بشقة بعقار يقيم به عدد من أفراد عائلته، وأنه كان دائم الإدعاء أنه يسخر الجن للتنقيب عن الآثار، ويوم الحادث طلبت ربة منزل ترتبط بعلاقة قرابة به، من المجني عليه شراء طعام للمتهم ولطفليه اللذان يقيمان بصحبته، بعد أن تركت زوجته مسكن الزوجية، وأصبح يعاني نتيجة تعطله عن العمل، وأعطت له مبلغ مالي لشراء الطعام، وطللبت منه عدم إخباره أنها من اشترت له الطعام.

وتوصلت تحريات رجال المباحث أن المجنى عليه اشترى خبز ومنتجات ألبان من سوبر ماركت، وتوجه لشقة المتهم، مستغلا الصداقة التى تربطهما، بحجة الاطمئنان عليه، إلا أن المتهم اعتقد أنه حضر لإلحاق الضرر به بواسطة وضع عمل سفلى له بالشقة، فهاجمه وتمكن من قتله خنقا، ثم وضع قطعة قماش بفمه، ووضع ما يشبه كيس القماش حول وجهه، ثم بدأ التمثيل بجثته بوضع عصا خشبية بأماكن حساسة بجسده، وحمل الجثة وألقاها من الطابق الثالث.

وكشفت تحريات رجال المباحث إلى أن كاميرات المراقبة رصدت سقوط أحد الأشخاص من الطابق الثالث، واعتقد الجيران أن النقاش مالك الشقة، انتحر لمروره بأزمة نفسية، إلا أن الكاميرات، رصدت عقب ذلك خروج النقاش وبصحبته طفليه من العقار أثناء هروبه، وبفحص الجثة تبين أنها لسائق توك توك، صديق المتهم. وعقب القبض على المتهم، قبل هروبه لمحافظة الإسكندرية، ظل يردد بعض الهلاوس، والكلمات غير المفهومة، فحرر محضر بالواقعة، وتم إحالته إلى النيابة للتحقيق.

وتبين أن المتهم عقب ارتكابه الجريمة داخل شقته، أمام طفليه، اصطحبهما وغادر المكان، محاولا الهرب إلى محافظة الإسكندرية، إلا أن رجال المباحث تمكنوا من ملاحقته والقبض عليه.

وتوصلت تحريات رجال المباحث، إلى أن المتهم يعمل نقاش، إلا أنه تعطل عن العمل، وأصبح عاجزا على الإنفاق على أسرته وبسبب الخلافات الأسرية، تركت زوجته المسكن، واصطحبت طفلتها، وتركت طفليها بصحبة والدهما. وكشفت تحريات رجال المباحث، أن المتهم يعاني من أزمة نفسية، وارتكب الجريمة لاعتقاده أن الضحية كان يسعى لإحداث ضرر به، بإجراء عمل سفلي له.

تلقى قسم شرطة الجيزة بلاغا يفيد سقوط أحد الأشخاص من الطابق الثالث ومفارقته الحياة. انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وبإجراء التحريات تبين أن المجني عليه، يدعى " سيد " سائق توك توك، وأنه كان في زيارة لأحد أصدقائه يدعى " رامي " نقاش، يقيم بالعقار الذي سقط منه المجني عليه.

كشفت تحريات رجال المباحث، أن النقاش يعاني من مرض نفسي، ويقيم بالشقة بصحبة طفليه، بعد ترك زوجته مسكن الزوجية، وأن المجني عليه توجه لزيارته، وتوصيل طعام له ولطفليه، إلا أن المتهم قتله خنقا بقطعة قماش على وجهه ورقبته، ووضع قطعة قماش على فمه، ثم مثل بجثته بوضع عصا خشبية بأماكن حساسة بجسده، وعقب ذلك ألقى الجثة من النافذة وفر هاربا.

تمكن رجال المباحث من القبض على المتهم بعد هروبه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الجريمة، لاعتقاده أن الضحية كان يحاول عقد عمل سفلي لإحداث الضرر به، بواسطة الجن. تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم، واخطرت النيابة للتحقيق.