تعرف على تأمين البنوك والتأمين البنكى والفرق بينهما

كتب - حسام الشقويرى

يخلط الكثيرون بين مسمى التأمين البنكى والذى يوفره البنك من خلال التغطيات التأمينية لصالح العملاء، وتأمين البنوك بما تشمله من ممتلكات نظرا لأهميتها ولذا فقد ظهر هذا التأمين منذ بداية نشأة التأمين (وثيقة التأمين المصرفية الشاملة) ضد الأضرار والخسائر الناتجة عن الاخطار التي تتحقق للبنوك سواء للمباني والممتلكات داخل المبنى او خيانة أمانة الموظفين وأمناء الصناديق، والأموال أثناء النقل وأثناء وجودها في المقاصات والشيكات والأوراق المزورة و العملات المزورة و الجرائم الالكترونية، بالإضافة إلى العديد من التغطيات الهامة الأخرى وحسب ما تحتاجها البنوك تغطي هذه البوليصة جميع المخاطر التي تتعرض لها البنوك في الوقت الحاضر.

ويوفر هذا التأمين تعويضاً للبنك ضد المخاطر التالية: في المقر: الحريق، أعمال الشغب، الإضرابات، السطو، كسر الأبواب أو السرقة، اللصوصية، السرقة بالاكراه داخل المقر أو خارجه في الترانزيت أثناء النقل، والتزوير أو التغيير: مغطاة ولكنها تخضع للاهتمام التام من قبل البنك، والسرقة من قبل الموظف أو أي عمل جنائي يقوم به ،المواد المرهونة والإرساليات بالبريد المسجل

ويوجد استثناءات تتضمن الزلازل ، ثوران البراكين ، الحرائق الغامضة أو أي أمر آخر ذي طبيعة مضطربة عنيفة، الغمر بفعل الفيضانات ، الأعاصير الممطرة ( الهيراكين ) ، الأعاصير الاستوائية ، الزوابع ، العواصف ، الأعاصير القمعية ( التورنادو)، اضطرابات الجو، الحروب ، الغزو، العدوان الأجنبي ، الأعمال العدائية ، أو الأعمال المشابهة للحروب، التمرد وخسائر التجارة وغيرها، التصرفات أو الأعمال الخاطئة التي يقوم بها المدراء أو شركاء المؤمن له عدا موظفيه الذين يتقاضون رواتب شهرية، فقدان أية نقود أو أوراق مالية أو ممتلكات شخصية في عهدة المؤمن له ، الخسائر الناتجة عن التجارة سواء كانت مباشرة أو غير مباشرة، الخسارة أو التدمير أو التلف الذي يحصل لأي من الممتلكات مهما كان نوعه أو أية خسارة أو تكاليف ناتجة عن أية خسارة مرتبطة بها، أية مسؤولية قانونية ناتجة عن تأين الإشعاعات أو التلوث بفعل إشعاعات الراديو من أي مصدر كانت أو من مواد أسلحة نووية ، الخسائر الناتجة عن أية مضاربة فاشلة أو برنامج خاطىء من قبل الموظف أو شخص من خارج الشركة.

الأعمال أو الإهمال الذي يقوم به موظف محدد بعد اكتشاف خسارة يكون ذلك الموظف متورطاً فيها.

اما التأمين البنكي فهو نموذج او طريقة او قناة من قنوات توزيع التأمين حيث تتضافر شركات التأمين والبنوك لتبيع منتجات التأمين للعملاء و تستخدم هذه القناة نقاط القوة الخاصة لشركات التأمين والبنوك ليس فقط لتوزيع منتجات التأمين بطريقة جديدة تمامًا ، ولكن لزيادة رضا العملاء وزيادة أرباحهم وتقليل التكاليف.

و تدخل البنوك في اتفاقيات التأمين البنكي لأنه في معظم الحالات ، هذه هي الطريقة الوحيدة المسموح لها ببيع التأمين، وهو أمر جذاب بالنسبة للبنوك لأن هناك فرصة هائلة غير مستغلة للنمو على مستوى العالم في مجال التأمين، ومن اهم المزايا الأخرى التي يكتسبونها من خلال الدخول في هذه الشراكات مع شركات التأمين، تنويع محفظة العملاء و تحسين الربحية ودخل رسوم الفائدة.