تطورات ضبط رجل وزوجته صورا فيديوهات إباحية لبيعها لمواقع أجنبية فى العمرانية

خاطبت النيابة العامة بجنوب الجيزة الجهات المختصة لإفادتها بنتائج فحص فيديوهات إباحية صورها رجل وزوجته بمنطقة العمرانية، فى إطار شبكة الدعارة التى كوناها لتحقيق أرباح غير مشروعة، لاستكمال التحقيقات.
وكشفت التحقيقات أن المتهم "ر.م" وزوجته "ج"، و أخرين شكلوا شبكة دعارة تقوم على تصوير الأفلام الإباحية ونشرها على مواقع التواصل الاجتماعى ومن بينها "فيس بوك"، وأنهما تواصلا مع بعض المواقع الإباحية فى الخارج وباعوا لهم الفيديوهات مقابل مبالغ مالية.
وأضافت التحقيقات، أن المتهمان الرئيسيان فى الواقعة، استدرجا الفتيات والرجال من على موقع "فيس بوك" للمشاركة فى تصوير الأفلام الجنسية.
كانت بداية سقوط المتهمين عن طريق فيديو انتشر عبر مواقع التواصل لرجل وزوجته، وبتتبع الفيديو تم التوصل لهوية المتهمين، وتم ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بنشاطهما، فتم تحرير محضر بالواقعة، وأحيل للنيابة التى باشرت التحقيقات فيه.
وكانت النائبة شادية ثابت، عضو مجلس النواب، أكدت فى وقت سابق أنها انتهت من مشروع قانون بشأن مكافحة أعمال الدعارة والتحريض على الفسق والفجور، فى خطوة لإيجاد إطار تشريعى لمحاربة الحفلات غير الأخلاقية التى تدعو إلى أعمال الفسق والفجور، وتعصف بشبابنا وتزرع بداخلهم أفكارًا مشوشة تضر بالأمن القومى.
وأردفت، فى تصريح لها، أن مشروع القانون يتكون من 15 مادة، ويلغى القانون رقم 10 لسنة 1961 بشان الدعارة، والقانون 68 لسنة 1951، حيث إننا نعمل فى إطار قانون منذ نصف قرن.
ولفتت إلى أن القانون الجديد عرّف معنى الدعارة ومعنى الفسق والفجور، وجرم كافة الأعمال التى تدعو لهما، سواء من خلال استئجار أو تقديم أو ممارسة خدمات جنسية بمقابل مادى، وممارسة الرذيلة مع الآخرين دون تمييز.
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