تطورات ضبط رجل وزوجته صورا فيديوهات إباحية لبيعها لمواقع أجنبية فى العمرانية

خاطبت النيابة العامة بجنوب الجيزة الجهات المختصة لإفادتها بنتائج فحص فيديوهات إباحية صورها رجل وزوجته بمنطقة العمرانية، فى إطار شبكة الدعارة التى كوناها لتحقيق أرباح غير مشروعة، لاستكمال التحقيقات.

وكشفت التحقيقات أن المتهم "ر.م" وزوجته "ج"، و أخرين شكلوا شبكة دعارة تقوم على تصوير الأفلام الإباحية ونشرها على مواقع التواصل الاجتماعى ومن بينها "فيس بوك"، وأنهما تواصلا مع بعض المواقع الإباحية فى الخارج وباعوا لهم الفيديوهات مقابل مبالغ مالية.

وأضافت التحقيقات، أن المتهمان الرئيسيان فى الواقعة، استدرجا الفتيات والرجال من على موقع "فيس بوك" للمشاركة فى تصوير الأفلام الجنسية.

كانت بداية سقوط المتهمين عن طريق فيديو انتشر عبر مواقع التواصل لرجل وزوجته، وبتتبع الفيديو تم التوصل لهوية المتهمين، وتم ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بنشاطهما، فتم تحرير محضر بالواقعة، وأحيل للنيابة التى باشرت التحقيقات فيه.