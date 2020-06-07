اليوم السابع
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تشميع مقهى و4 محلات فى قرى أبوحماد لمخالفتهم مواعيد الحظر

الأحد، 07 يونيو 2020 12:17 م
تشميع مقهى و4 محلات فى قرى أبوحماد لمخالفتهم مواعيد الحظر جولة محافظ الشرقية بالمدن للتأكد من غلق المحال التجارية
الشرقية - إيمان مهنى

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قرر الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية ، غلق وتحرير محاضر لــ 3 محال تجارية وصالون حلاقة ومقهى ، لمخالفتهم قرارات الحظر بقرى مركز أبوحماد .

كان المحافظ، قد واصل جولاته المسائيه المفاجئه لمختلف قرى ومراكز ومدن المحافظه ، لمتابعة مدى إلتزام أصحاب المحال التجاريه بتنفيذ قرار الغلق بدءا من الساعه الخامسه مساء وحتى السادسه صباح اليوم التالى ، والتأكد من إلتزام المواطنين بحظر التجوال من الثامنة مساء، وذلك تنفيذا للإجراءات الإحترازية والوقائية التى إتخذتها الدولة للحد من التجمعات ولمواجهة فيروس كورونا المستجد .

بدأ المحافظ جولته بزيارة مفاجئه لقريه الحلميه التابعة لرئاسه مركز ومدينه أبوحماد ، وخلال تفقده لشوارع القرية تلاحظ له عدم إلتزام محلين لتجاره الأدوات الصحية وقطع غيار السيارات بمواعيد الغلق المحدده ، وقيام صاحبيهما بمزاولة نشاطهما التجارى مخالفين بذلك قرار رئيس مجلس الوزراء ، ليأمر رئيس مركز ومدينه أبوحماد بالغلق الفورى للمحلين وإتخاذ الإجراءات القانونيه حيال المخالفين ، مؤكدا على ضرورة تطبيق القانون بقوه وحسم على الجميع وعدم التهاون مع غير الملتزمين  .

توجه محافظ الشرقيه لقريه كفر عياد التابعة لرئاسة مركز ومدينه أبوحماد ، وأثناء مروره بشوارع القرية تم رصد محل لتجارة الأدوات الكهربية وصالون حلاقة غير ملتزم صاحبيهما بمواعيد الغلق المحددة، ليصدر المحافظ تعليماته بالغلق الفورى لهما واتخاذ اللازم حيالهما.

كما شهدت جولة محافظ الشرقية المفاجئة لمركز أبوحماد زيارة تفقدية لقرية كفر العزازى ، للتأكد من تطبيق الإجراءات الإحترازية لمواجهة فيروس كورونا،، وخلال تفقده شوارع القرية، تلاحظ للمحافظ مقهى يفتح أبوابه ويقدم الشيشة والمشروبات للمواطنين بالمخالفة لقرارات رئيس مجلس الوزراء ، وعلى الفور أمر المحافظ بمصادره المعدات المستخدمه فى المقهى وغلقه وتشميعه، وإتخاذ الإجراءات القانونيه اللازمه حيال صاحبه.

أكد محافظه الشرقيه على أصحاب المحال التجارية بضروره التعاون مع الأجهزه التنفيذيه والإلتزام بتنفيذ قرارات الغلق طبقا للمواعيد المحدده حفاظا على صحه وسلامه الجميع ، مطالباً المواطنين بالإلتزام بمواعيد حظر التجوال، وعدم التواجد فى الأماكن المزدحمه للحد من التجمعات تجنبا للإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وخلال زيارة محافظ الشرقية لمركز أبوحماد تمكن من ضبط سيارة تسير عكس الإتجاه وأثناء وقت الحظر، ليأمر رجال المرور بسحب رخصة القيادة للسيارة المخالفة، وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفة.

 أكد محافظ الشرقيه أنه سيواصل جولاته الصباحية والمسائية المفاجئه لمختلف قرى ومراكز ومدن المحافظه للتأكد من تطبيق الإجراءات الإحترازية والوقائية التى إتخذتها الدولة للحد من إنتشار فيروس كورونا المستجد

رافق الحافظ فى الجولة المهندس محمد الصافى السكرتير العام للمحافظة واللواء السعيد عبد المعطى الخبير الوطنى للتنمية المحلية ومستشار المحافظ للمشروعات.

 

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جولة محافظ الشرقية بالمدن للتأكد من غلق المحال التجارية

 

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ضبط مقهى مخالف

 

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صالون حلاقة مخالف لقرار الغلق

 

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جولة محافظ الشرقية بالمدن للتأكد من غلق المحال التجارية
 

 

 


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