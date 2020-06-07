تسجيل 10 إصابات جديدة بفيروس كورونا فى مالى

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أعلنت وزارة الصحة فى مالى اليوم الأحد تسجيل 10 إصابات مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، فضلا عن تعافى 28 شخصا، ووفاة اثنين.

وذكرت الوزارة - فى بيان اليوم - أن العدد الإجمالى للمصابين وصل إلى 1533 حالة، فيما بلغ مجموع المتعافين 873 شخصا، فى الوقت الذى بلغ فيه عدد الوفيات 92 حالة.