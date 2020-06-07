تسجيل 10 إصابات جديدة بفيروس كورونا فى مالى

أعلنت وزارة الصحة فى مالى اليوم الأحد تسجيل 10 إصابات مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، فضلا عن تعافى 28 شخصا، ووفاة اثنين.
وذكرت الوزارة - فى بيان اليوم - أن العدد الإجمالى للمصابين وصل إلى 1533 حالة، فيما بلغ مجموع المتعافين 873 شخصا، فى الوقت الذى بلغ فيه عدد الوفيات 92 حالة.
تسجيل 10 إصابات جديدة بفيروس كورونا فى مالىالأحد، 07 يونيو 2020 04:19 م
كورونا - صورة أرشيفية
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أعلنت وزارة الصحة فى مالى اليوم الأحد تسجيل 10 إصابات مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، فضلا عن تعافى 28 شخصا، ووفاة اثنين.
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