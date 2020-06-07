تايلاند تسجل 8 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا ولا وفيات

سجلت تايلاند اليوم الأحد، ثماني حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا دون تسجيل وفيات لتستقر بذلك عند 58 ويرتفع إجمالي المصابين إلى 3112 منذ بدء تفشي المرض في يناير.

وقالت بانبرابا يونجتراكول مساعدة المتحدث باسم مركز إدارة أزمة مرض كوفيد-19 الذي يسببه فيروس كورونا إن حالات الإصابة الجديدة كانت لعائدين من الخارج وجميعهم في الحجر الصحي، حيث تم رصد معظم الإصابات في الآونة الأخيرة في تايلاند.

وأضافت أن تايلاند لم تسجل أي حالات إصابة جديدة منقولة محليا لليوم الثالث عشر على التوالي.