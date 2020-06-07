وقالت إن من بين الحالات المصابة بالفيروس المستجد 1006 نشطة، وبلغ إجمالي عدد الأشخاص الذين تم شفاؤهم 1545 شخصًا، وتم تسجيل 17 منهم خلال الـ 24 ساعة الماضية. كما تم إدخال 155 مريضًا إلى المستشفى ، منهم 12 في وحدات العناية المركز.

من جهته، حذر البروفيسور تودور كانتاردزييف مدير مركز الأمراض المعدية والطفيلية وعضو هيئة مكافحة العدوى في بلغاريا، من عودة التدابير التقييدية لمكافحة عدوى الإصابة بفيروس كورونا، في حالة زيادة الإصابات بالمرض في بلغاريا.

وقال المسؤوول البلغاري "إذا استمر اتجاه تفشي عدوى الفيروس التاجي في الازدياد وإذا واجهنا صعوبة في وقف تفشي الأمراض الخمس الجديدة، فسأقترح استعادة بعض التدابير.

وأضاف "الشيء الأكثر أهمية هو عدم تقليل عدد الفحوصات وملاحظة الأعراض الأولى، خاصة في فرق العمل المغلقة"، مشددا على عدم جمع الكثير من الناس في مكان واحد.