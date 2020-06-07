وأظهر المقر إصابة 288 مهنيًا طبيًا حتى الآن، وفي خلال الـ 24 ساعة الماضية تم تسجيل حالتين جديدتين بين الطاقم الطبي، كما توفى في اليوم الماضي شخص واحد متأثرا بعدوى كورونا وكان يبلغ من العمر 60 عاما، وبالتالي فإن العدد الإجمالي للوفيات الناجمة عن الفيروس التاجي منذ بداية تفشي الوباء في بلغاريا وصل إلى 160 حالة.