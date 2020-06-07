اليوم السابع
Ads
الأحد، 07 يونيو 2020 01:52 م
خالد صلاح
الرئيسية صحة وطب

بعد موافقة الصحة العالمية على استعمالها .. 10 شروط لارتداء الكمامة القماش

الأحد، 07 يونيو 2020 12:30 م
بعد موافقة الصحة العالمية على استعمالها .. 10 شروط لارتداء الكمامة القماش شروط ارتداء الماسك القماش
كتبت أمل علام

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

وافقت منظمة الصحة العالمية، على ارتداء الماسك القماش، موضحة أنه يجب على الجميع ارتداء الماسك أثناء وجودهم في المتاجر، أو في وسائل النقل العام، أو في أي مكان، وقد أوصت منظمة الصحة العالمية العاملين في مجال الرعاية الصحية ومرضى فيروس كورونا COVID-19 ومقدمي الرعاية، بارتداء الماسك الطبي.

الطرق الصحيحة لارتداء الماسك المصنوع من القماش
الطرق الصحيحة لارتداء الماسك المصنوع من القماش

 ولكن لمواجهة النقص العالمي في الأدوات الطبية، أوصى مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها الأمريكي" CDC"، بارتداء قناع قماش لمدة شهرين، وقالت السلطات الصحية البريطانية هذا الأسبوع، إنها ستحتاج إلى كمامات ليتم ارتداءها في وسائل النقل العام.

وقالت منظمة الصحة العالمية، إنه يجب ارتداء الأقنعة في أي وقت لا يمكن فيه الحفاظ على التباعد الاجتماعي فى أى مكان ينتشر فيه فيروس كورونا.

وتقدم منظمة الصحة العالمية شروط لارتداء الماسك القماش .. تعرف عليها..

1.اغسل يديك قبل ارتداءه

2.افحصه جيدا للتأكد من صلاحيته ونظافته.

3.ضع الكمامة بإحكام على وجهك بحيث يغطى الفم والأنف.

4.تجنب لمس الكمامة

5.طهر يديك قبل نزع الكمامة

6.انزع الكمامة من الأشرطة الجانبية

7.إذا كانت الكمامة لاتزال جافة ولم تتلوث أو تبتل احفظها في كيس نظيف وأغلقه جيدا

8.عند إعادة الاستخدام اسحبها من الكيس من الأشرطة.

9. اذا كانت الكمامة رطبة اغسلها جيدا في ماء ساخن ومطهر مرة واحدة على الأقل يوميا

9. اغسل يديك مرة أخرى.

10. ابتعد مسافة متر على الأقل من المحيطين.

وتذكر أن الكمامة وحدها ليست كافية لحمايتك من العدوى.

عند ارتداء الكمامة القماش تجنب ما يلى:

أولا: لا تستعمل الكمامة الممزقة.

ثانيا: تجنب الكمامة غير المحكمة.

ثالثا: لا تضع الكمامة تحت الأنف.

رابعا: لا تستخدم كمامة لا يمكنك التنفس من خلالها.

خامسا: لا تنزع الكمامة وحولك آخرين على بعد متر أو أقل.

سادسا: لا تتبادل الكمامات مع أى شخص.

سابعا: لا ترتدى كمامة رطبة أو متسخة

ثامنا: اغسل يديك قبل وبعد استعمال الكمامة

 

 


كورونا

فيروس كورونا

الماسك

الماسك القماش

شروط ارتداء الماسك القماش

الصحة العالمية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
كريم قاسم يحكى تجربته بعد إصابته بفيروس كورونا .. فيديو

كريم قاسم يحكى تجربته بعد إصابته بفيروس كورونا .. فيديو

Egy Corona Robot أول روبوت مصرى للكشف عن مرضى كورونا.. محمود الكومى ابن طنطا ينجح فى ابتكار الجهاز بجهود ذاتية وكفاءة عالية.. الروبوت يقيس درجة الحرارة ويأخذ المسحات بالتحكم عن بعد ويقيس الوظائف الحيوية (فيديو)

Egy Corona Robot أول روبوت مصرى للكشف عن مرضى كورونا.. محمود الكومى ابن طنطا ينجح فى ابتكار الجهاز بجهود ذاتية وكفاءة عالية.. الروبوت يقيس درجة الحرارة ويأخذ المسحات بالتحكم عن بعد ويقيس الوظائف الحيوية (فيديو)

ما شكل لجان امتحانات الثانوية العامة؟ وكيفية حماية الطلاب من كورونا؟.. اعرف التفاصيل

ما شكل لجان امتحانات الثانوية العامة؟ وكيفية حماية الطلاب من كورونا؟.. اعرف التفاصيل

تفاصيل القواعد الجديدة لتنقل عملاء المحمول بنفس أرقامهم بين الشبكات فى 4خطوات

تفاصيل القواعد الجديدة لتنقل عملاء المحمول بنفس أرقامهم بين الشبكات فى 4خطوات

غدا استمرار ارتفاع درجات الحرارة وطقس حار بالقاهرة والعظمى فى أسوان 45 درجة

غدا استمرار ارتفاع درجات الحرارة وطقس حار بالقاهرة والعظمى فى أسوان 45 درجة

وزير الاتصالات: إتاحة تنقل عملاء المحمول بنفس الرقم بين الشبكات خلال 24ساعة

وزير الاتصالات: إتاحة تنقل عملاء المحمول بنفس الرقم بين الشبكات خلال 24ساعة

الداخلية تضبط تاجر مخدرات يروج الحشيش على عملائه عبر الفيس بوك فى أسوان

الداخلية تضبط تاجر مخدرات يروج الحشيش على عملائه عبر الفيس بوك فى أسوان

مطار القاهرة يستقبل 1408 مصريآ من العالقين بالكويت والسعودية وأوزبكستان

مطار القاهرة يستقبل 1408 مصريآ من العالقين بالكويت والسعودية وأوزبكستان

قائمة بأسماء وعناوين 317 مستشفى فرز لاستقبال حالات كورونا فى مصر

قائمة بأسماء وعناوين 317 مستشفى فرز لاستقبال حالات كورونا فى مصر

البنك الدولى يشيد بمنظومة التعليم فى مصر خلال كورونا : تقوم على الابتكار

البنك الدولى يشيد بمنظومة التعليم فى مصر خلال كورونا : تقوم على الابتكار

"الصحة العالمية" تنشر إنفوجراف لخطوات التخلص من الكمامة منعا لعدوى كورونا

"الصحة العالمية" تنشر إنفوجراف لخطوات التخلص من الكمامة منعا لعدوى كورونا

"فيفا" يبشر الأهلي بالانتصار فى صراع النجم الساحلي والصفاقسي

"فيفا" يبشر الأهلي بالانتصار فى صراع النجم الساحلي والصفاقسي

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة