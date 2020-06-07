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بعد إصابة موظفين إداريين..تعليق العمل بنقابة المهندسين بالقليوبية أسبوع

الأحد، 07 يونيو 2020 02:54 م
بعد إصابة موظفين إداريين..تعليق العمل بنقابة المهندسين بالقليوبية أسبوع نقابة المهندسين بالقليوبية
القليوبية إبراهيم سالم

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أعلنت النقابة الفرعية للمهندسين بالقليوبية، بقيادة المهندس مصطفى مجاهد نقيب المهندسين بالقليوبية ورئيس شركة مياه الشرب بالقليوبية، تعليق العمل بها لمدة أسبوع، يبدأ من غدا الإثنين الموافق ٨ يونيو، وحتي الاثنين ١٥ يونيو، لحين إشعار آخر، وذلك بعد ظهور حالتي إصابة بين موظفي النقابة.

ومن ناحيته أكد المهندس تامر رمضان أمين الصندوق بالنقابة الفرعية للمهندسين بالقليوبية، أنه سيتم الغلق بداية من غدا الإثنين وحتى الإثنين من الأسبوع المقبل، كما سيتم تقديم الخدمات عن طريق "الواتس آب" الخاص بالنقابة لكافة أعضائها، لحين عودة العمل من جديد.

وأضاف أمين الصندوق بالنقابة الفرعية للمهندسين بالقليوبية لـ "اليوم السابع"، أنه تمت أعمال التطهير للنقابة بالكامل، وإعلان الغلق على الصفحة الرسمية للنقابة على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، إلى جانب الجروب العام للنقابة الذي يضم أعضائها، كما تم التأكيد على تقديم كافة أشكال الرعاية الصحية للموظفان المصابان بكورونا.

وكانت نقابة المهندسين الفرعية بالقليوبية بقيادة المهندس مصطفى مجاهد نقيب المهندسين بالقليوبية، أعلنت عن توافر عبوات كحول ايثيلي 70% تركيز "100 مللي"، مجانية بمقر النقابه ببنها للمهندسين بشرط إحضار كارنيه النقابة، مشيرة إلى أنه سيتم توفير عبوتين مجانا لكل مهندس.

وأوضح المهندس تامر رمضان أمين الصندوق بالنقابة الفرعية للمهندسين بالقليوبية،  أنه سيتم بدء صرف العبوات المجانية من الكحول للمهندسين من الساعه الـ 10 صباحا، حتى الساعة الـ 5 مساءا، على أن يتم التسليم بكارنية المهندس، على أن يتم اتباع ارشادات السلامة المتبعة من قبل النقابة منعا للتزاحم.


اخبار القليوبية

نقابة المهندسين بالقليوبية

مصطفى مجاهد

كورونا

فيروس كورونا

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