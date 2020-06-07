اليوم السابع
Ads
الأحد، 07 يونيو 2020 02:11 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

بدء الاختبارات الإلكترونية لطلاب النقل بتجارة الإسكندرية

الأحد، 07 يونيو 2020 01:39 م
بدء الاختبارات الإلكترونية لطلاب النقل بتجارة الإسكندرية جامعة الإسكندرية
الإسكندرية أسماء على بدر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
بدأت الاختبارات الإلكترونية اليوم الأحد لطلاب سنوات النقل الثلاث بكلية التجارة جامعة الإسكندرية حسب الجدول المعلن من قبل إدارة الكلية للطلاب وذلك بعد إجراء امتحانات تجريبية للتأكد من عدم وجود مشاكل تقنيه وفنيه أثناء الامتحانات الرسمية.
 
وقال الدكتور السيد الصيفى، عميد كلية التجارة جامعة الإسكندرية أن الاختبار تتم علي فترتين  ومدة الاختبار اربع ساعات  و الامر متروك لأستاذ الماده  اما يكون الاختبار كاملا اربع ساعات او يقوم استاذ المادة بتجزئة الاختبار الي اختبار موضوعي عبارة عن حالة دراسية و عليها مجموعه من اسئله  الاختيار المتعدد و يعطي زمن لهذا الاختبار  مدته ساعتين او اكثر  و السؤال المقالي يعطيه زمن قدره ساعتين او اقل .
 
وطالب فى بيان له الطلاب الدخول إلى المنصة قبل وقت الاختبار حتى يقوم فريق الدعم الفنى بالتدخل لحل المشاكل إذا وجدت.
 
وكانت قد طرحت كلية التجارة جامعة الإسكندرية كافة مناهج الفرق الدراسية على الصفحة الرسمية للكلية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، بالإضافة إلى تدشين قناه على اليوتيوب باسم الكلية تحتوى على شرح مصور بالفيديو لكل مادة .
 
واعلنت كلية التجارة جامعة الإسكندرية عن الحسابات الرسمية التى من الممكن للطالب أن يدخل عليها ويستمع إلى الشرح صوت وصورة بدلا من الطرق التقليدية فى تلقى المواد الدراسية، وحققت القناة الرسمية لكلية التجارة جامعة الإسكندرية على اكثر من 11 الف مشترك من الطلاب بالإضافة إلى تفاعل الطلاب مع القناة بعد تدشينها.
 
يذكر أن مجلس جامعة الإسكندرية فى جلسته المنعقدة برئاسة الدكتور عصام الكردى، رئيس الجامعة، على عمداء الكليات ضرورة التنسيق مع وكلاء التعليم والطلاب ورؤساء وأعضاء الاتحادات الطلابية بالكليات لدراسة المشكلات التى تواجه الطلاب في عملية "التعلم عن بُعد" والعمل على حلها، وقد عرض أ.د هشام جابر، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، على المجلس تقريرا من  رؤساء إتحادات طلاب الكليات  حيث قدموا فيها المشاكل التي تم حصرها من خلال تواصلهم مع زملائهم بكلياتهم، وكذلك نتيجة إستبيان تم طرحه على 47 ألف طالب من طلاب الجامعة لقياس رأيهم فيما يقدم من خدمة تعليمية، وقد أكد على ان هدف الجامعة في هذه المرحلة هو الحفاظ على صحة وسلامة المجتمع الجامعي ومن ثم المجتمع بأكمله، فضلا عن توصيل الخدمة التعليمية خلال فترة تعليق الدراسة.
 
وأوضح أن التقييم سيتم في مرحلة لاحقة بعد تحسن الظروف الحالية، كما أعلن المجلس إلغاء امتحانات امتحان منتصف العام الدراسي الثاني "الميدتيرم" بجميع الكليات، وتعليق إحتساب نسبة الغياب والحضور، واتباع التعليمات اللازمة للحفاظ على صحة الطلاب وصحة أفراد المجتمع.
 
 
 
 
 

الاسكندريه

اخبار مصر

اخبار المحافظات

تجارة الاسكندريه

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
المترو يفرض غرامة 4آلاف جنيه على الركاب المستقلين لخطوطه بدون ارتداء كمامة

المترو يفرض غرامة 4آلاف جنيه على الركاب المستقلين لخطوطه بدون ارتداء كمامة

كريم قاسم يحكى تجربته بعد إصابته بفيروس كورونا .. فيديو

كريم قاسم يحكى تجربته بعد إصابته بفيروس كورونا .. فيديو

Egy Corona Robot أول روبوت مصرى للكشف عن مرضى كورونا.. محمود الكومى ابن طنطا ينجح فى ابتكار الجهاز بجهود ذاتية وكفاءة عالية.. الروبوت يقيس درجة الحرارة ويأخذ المسحات بالتحكم عن بعد ويقيس الوظائف الحيوية (فيديو)

Egy Corona Robot أول روبوت مصرى للكشف عن مرضى كورونا.. محمود الكومى ابن طنطا ينجح فى ابتكار الجهاز بجهود ذاتية وكفاءة عالية.. الروبوت يقيس درجة الحرارة ويأخذ المسحات بالتحكم عن بعد ويقيس الوظائف الحيوية (فيديو)

ما شكل لجان امتحانات الثانوية العامة؟ وكيفية حماية الطلاب من كورونا؟.. اعرف التفاصيل

ما شكل لجان امتحانات الثانوية العامة؟ وكيفية حماية الطلاب من كورونا؟.. اعرف التفاصيل

تفاصيل القواعد الجديدة لتنقل عملاء المحمول بنفس أرقامهم بين الشبكات فى 4خطوات

تفاصيل القواعد الجديدة لتنقل عملاء المحمول بنفس أرقامهم بين الشبكات فى 4خطوات

غدا استمرار ارتفاع درجات الحرارة وطقس حار بالقاهرة والعظمى فى أسوان 45 درجة

غدا استمرار ارتفاع درجات الحرارة وطقس حار بالقاهرة والعظمى فى أسوان 45 درجة

وزير الاتصالات: إتاحة تنقل عملاء المحمول بنفس الرقم بين الشبكات خلال 24ساعة

وزير الاتصالات: إتاحة تنقل عملاء المحمول بنفس الرقم بين الشبكات خلال 24ساعة

الداخلية تضبط تاجر مخدرات يروج الحشيش على عملائه عبر الفيس بوك فى أسوان

الداخلية تضبط تاجر مخدرات يروج الحشيش على عملائه عبر الفيس بوك فى أسوان

مطار القاهرة يستقبل 1408 مصريآ من العالقين بالكويت والسعودية وأوزبكستان

مطار القاهرة يستقبل 1408 مصريآ من العالقين بالكويت والسعودية وأوزبكستان

قائمة بأسماء وعناوين 317 مستشفى فرز لاستقبال حالات كورونا فى مصر

قائمة بأسماء وعناوين 317 مستشفى فرز لاستقبال حالات كورونا فى مصر

البنك الدولى يشيد بمنظومة التعليم فى مصر خلال كورونا : تقوم على الابتكار

البنك الدولى يشيد بمنظومة التعليم فى مصر خلال كورونا : تقوم على الابتكار

"الصحة العالمية" تنشر إنفوجراف لخطوات التخلص من الكمامة منعا لعدوى كورونا

"الصحة العالمية" تنشر إنفوجراف لخطوات التخلص من الكمامة منعا لعدوى كورونا

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة