بدء الاختبارات الإلكترونية لطلاب النقل بتجارة الإسكندرية

الإسكندرية أسماء على بدر

بدأت الاختبارات الإلكترونية اليوم الأحد لطلاب سنوات النقل الثلاث بكلية التجارة جامعة الإسكندرية حسب الجدول المعلن من قبل إدارة الكلية للطلاب وذلك بعد إجراء امتحانات تجريبية للتأكد من عدم وجود مشاكل تقنيه وفنيه أثناء الامتحانات الرسمية.

وقال الدكتور السيد الصيفى، عميد كلية التجارة جامعة الإسكندرية أن الاختبار تتم علي فترتين ومدة الاختبار اربع ساعات و الامر متروك لأستاذ الماده اما يكون الاختبار كاملا اربع ساعات او يقوم استاذ المادة بتجزئة الاختبار الي اختبار موضوعي عبارة عن حالة دراسية و عليها مجموعه من اسئله الاختيار المتعدد و يعطي زمن لهذا الاختبار مدته ساعتين او اكثر و السؤال المقالي يعطيه زمن قدره ساعتين او اقل .

وطالب فى بيان له الطلاب الدخول إلى المنصة قبل وقت الاختبار حتى يقوم فريق الدعم الفنى بالتدخل لحل المشاكل إذا وجدت.

وكانت قد طرحت كلية التجارة جامعة الإسكندرية كافة مناهج الفرق الدراسية على الصفحة الرسمية للكلية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، بالإضافة إلى تدشين قناه على اليوتيوب باسم الكلية تحتوى على شرح مصور بالفيديو لكل مادة .

واعلنت كلية التجارة جامعة الإسكندرية عن الحسابات الرسمية التى من الممكن للطالب أن يدخل عليها ويستمع إلى الشرح صوت وصورة بدلا من الطرق التقليدية فى تلقى المواد الدراسية، وحققت القناة الرسمية لكلية التجارة جامعة الإسكندرية على اكثر من 11 الف مشترك من الطلاب بالإضافة إلى تفاعل الطلاب مع القناة بعد تدشينها.

يذكر أن مجلس جامعة الإسكندرية فى جلسته المنعقدة برئاسة الدكتور عصام الكردى، رئيس الجامعة، على عمداء الكليات ضرورة التنسيق مع وكلاء التعليم والطلاب ورؤساء وأعضاء الاتحادات الطلابية بالكليات لدراسة المشكلات التى تواجه الطلاب في عملية "التعلم عن بُعد" والعمل على حلها، وقد عرض أ.د هشام جابر، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، على المجلس تقريرا من رؤساء إتحادات طلاب الكليات حيث قدموا فيها المشاكل التي تم حصرها من خلال تواصلهم مع زملائهم بكلياتهم، وكذلك نتيجة إستبيان تم طرحه على 47 ألف طالب من طلاب الجامعة لقياس رأيهم فيما يقدم من خدمة تعليمية، وقد أكد على ان هدف الجامعة في هذه المرحلة هو الحفاظ على صحة وسلامة المجتمع الجامعي ومن ثم المجتمع بأكمله، فضلا عن توصيل الخدمة التعليمية خلال فترة تعليق الدراسة.

وأوضح أن التقييم سيتم في مرحلة لاحقة بعد تحسن الظروف الحالية، كما أعلن المجلس إلغاء امتحانات امتحان منتصف العام الدراسي الثاني "الميدتيرم" بجميع الكليات، وتعليق إحتساب نسبة الغياب والحضور، واتباع التعليمات اللازمة للحفاظ على صحة الطلاب وصحة أفراد المجتمع.