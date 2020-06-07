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ايفانكا ترامب تهنئ مايك بنس بمناسبة عيد ميلاده

الأحد، 07 يونيو 2020 10:41 م
ايفانكا ترامب تهنئ مايك بنس بمناسبة عيد ميلاده ايفانكا ترامب ومايك بنس
كتب خالد إبراهيم

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هنأت ابنة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، ومستشارته، إيفانكا ترامب، مايك بنس، نائب الرئيس، بمناسبة عيد ميلاده، حيث نشرت عبر حسابها على "انستجرام"، صورة تجمعهما وهما على سلم طائرة، وعلقت على الصورة، "كل عام وانت بخير مايك بنس"

ايفانكا ترامب ومايك بنس
ايفانكا ترامب ومايك بنس

 

ايفانكا ونائب الرئيس الأمريكي
ايفانكا ونائب الرئيس الأمريكي

 

بنس، كان قد أكد أن إدارة ترمب ستواصل دعم المتضريين من كورونا، كما أن الإدارة ستعمل كل ما يمكن لإعادة الاقتصاد، ونرى ضرورة خفض الضرائب على الرواتب، وذلك بحسب تصريحات بثتها قناة العربية.

ترامب وابنته ونائبه
ترامب وابنته ونائبه

 

مايك بنس
مايك بنس

 

وقالت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية إن الرئيس دونالد ترامب يحتاج إلى كل صوت حصل عليه من الإنجيليين البيض في عام 2016 ، ولكن ربما لا يكون رفع الكتاب المقدس في الهواء كافياً للحصول على أصواتهم فى انتخابات نوفمبر 2020.

 

وأعرب المحافظون المتدينون في الأسابيع الأخيرة ، عن قلقهم حيال البيت الأبيض وحملة ترامب بشأن الموقف السياسي للرئيس ، وهو ما ظهر فى تراجع شعبيته فى الاستطلاعات وفشله في تولي أزمات الأخلاق والصحة العامة التي تجهد البلاد.

 


ايفانكا ترامب

مايك بنس

دونالد ترامب

نائب الرئيس الأمريكى

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