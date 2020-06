انتشار ضفادع "قاتلة" تهدد سكان ولاية فلوريدا الأمريكية.. فيديو

ما بين احتجاجات غاضبة تشهدها الولايات المتحدة الأمريكية ضد العنصرية على خلفية مقتل المواطن الأمريكي جورج فلويد، وتفشي فيروس كورونا المستجد في جميع أنحاء البلاد، تواجه أمريكا أيضًا أزمة جديدة تتمثل في انتشار ضفادع "قاتلة" جنوبي ولاية فلوريد، حيث تعرف هذه الضفادع السامة بـ"ضفدع القصب".

وتداول العديد من رود موقع التواصل الاجتماعي لقطات فيديو، لأصوات الضفادع المنتشرة في فلوريدا، حيث يعيش هذا النوع من الضفادع في أمريكا الجنوبية وأجزاء من ولاية تكساس وأستراليا.

وظهرت الضفادع ذات اللون البني المائل إلى الصفرة، والمعروفة أيضًا باسم الضفادع البحرية أو الضفادع العملاقة، في جنوب فلوريدا بعد أن سقطت الأمطار الغزيرة مؤخرًا، ما تسبب في خروج الضفادع من من جحورها.

Frogs get “United” in their monsoon orchestra when mother nature creates an artificial pond with overnight showers in #Florida, while the States of America try hard to scrub the word “United”. #WhiteCoatsForBlackLives #BlackLivesMattters pic.twitter.com/WMCykvFslV