اليوم السابع
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امتحن وأنت مطمن.. التعليم تنشر فيديو محاكاة لإجراءات تعقيم امتحان الثانوية

الأحد، 07 يونيو 2020 08:31 م
امتحن وأنت مطمن.. التعليم تنشر فيديو محاكاة لإجراءات تعقيم امتحان الثانوية
محمد السيد و محمود طه حسين

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نشرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، فيديو محاكاة لإجراءات تعقيم لجان امتحانات الثانوية العامة، استعدادا لانطلاق الامتحانات 21 يونيو الجارى، حيث تضمن الفيديو تنظيم جلوس الطلاب مع تحقيق التباعد بين بعضهم وبعض، إضافة إلى تأمين اللجان من الخارج، بمعرفة أفراد الشرطة  مع تأمين المراقبين والملاحظين، على أن يتم توزيع أدوات ومسلزمات الوقاية بالمجان على جميع أفراد المنظومة.



وأوضحت وزارة التربية والتعليم أنه سيتم تعقيم اللجان قبل وبعد الاختبارات بشكل يومى مع تطهير وحدات الكنترولات بشكل يومى مع تقليل عدد الطلاب من 22 إلى 14 طالبا، إضافة إلى ترك مسافة إلى متر ونصف بين كل طالب وآخر، لافتة إلى أنه توجد 55 ألف لجنة سير مع دخول الطلاب من خلال وقوفهم طابور وتوقيع الكشف عليهم من خلال كاشف حرارة أمام كل لجنة سير.

وأوضحت الوزارة أنه يسمح للطالب فقط الذى لا تظهر عليه أى أعراض أو مشكلات صحية بالدخول إلى لجنة الامتحان، على أن يكون الدخول من خلال بطاقة الرقم القومى للطالب على أن يتم تعقيم الطالب من خلال بوابات التعقيم الموجودة على مدخل كل لجنة سير.

وحذرت الوزارة الطلاب من حيازة أى أشياء "المحمول أو الكتب أو السماعات أو أى أجهزة إلكترونية" حتى لا يتعرض الطالب لأى مشكلة ولتحقيق الشفافية وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب على أن يتم توزيع 33 مليون كمامة على الطلاب والعاملين و7 ملايين جاونتى للمراقبين وأكياس للطلاب، قاءئلة: توفير مسافات أمنة بين الطلاب مع توفير إشراف طبى وتعقيم مستمر .

واختتمت الوزارة رسالتها قائلة: مستقبل ولادنا هو مستقبل بلدنا بنحمى ولادنا بنحمى بلدنا امتحن وأنت مطمن.


التربية والتعليم

امتحانات الثانوية العامة

اخبار مصر

اخبار مصرية

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