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المبعوث الروسى للشرق الأوسط: إعلان القاهرة أساس جيد لحل أزمة ليبيا

الأحد، 07 يونيو 2020 01:31 م
المبعوث الروسى للشرق الأوسط: إعلان القاهرة أساس جيد لحل أزمة ليبيا المشير حفتر
كتب أحمد عرفة

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أعلن المبعوث الروسي للشرق الأوسط، أن إعلان القاهرة لحل الأزمة الليبية أساس جيد لحل أزمة ليبيا، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وفى وقت سابق أكد عدد من الأحزاب السياسية وأعضاء مجلس النواب، أن مبادرة "إعلان القاهرة" لحل الأزمة الليبية تعكس الموقف المصرى الداعم للدولة الليبية وشعبها، وحرص مصر الدائم على الحفاظ على وحدة واستقرار ليبيا، والتأكيد على أن الحلول السلمية هى السبيل الوحيد لضمان ذلك، وحرص الدولة على الحفاظ على الأراضى الليبية مقدرات وموارد وثروات الشعب الشقيق.

وفى هذا الإطار، ثمن حزب "المصريين الأحرار" برئاسة عصام خليل، جهود الرئيس عبد الفتاح السيسى والدولة المصرية ومساعيها لحل الأزمة الليبية حفاظا على سلامة شعبها وأرضها.

 

وقال عصام خليل، إن إعلان مبادرة لحل الأزمة باسم "إعلان القاهرة"، تهدف الوصول لحلول حقيقية مع احترام كافة المبادرات والقرارات الدولية بشأن وحدة ليبيا وسلامة واستقرار أرضها، مضيفا أن لقاء الرئيس بالقادة الليبيين يأتى فى ضوء مساعى مصر على إرساء الاستقرار الأمنى والسياسى فى ليبيا الشقيقة، ولاسيما أن الأمن القومى الليبى امتداد لأمن بلادنا القومي.

 

 


اعلان القاهره

روسيا

ليبيا

مصر

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