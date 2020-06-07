اليوم السابع
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المؤبد لعاملين قتلا شخصا بسلاح آلى بسبب خلافات بينهما فى سوهاج

الأحد، 07 يونيو 2020 06:41 م
المؤبد لعاملين قتلا شخصا بسلاح آلى بسبب خلافات بينهما فى سوهاج هيئة المحكمة
سوهاج - عمرو خلف

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قضت محكمة جنايات سوهاج اليوم الأحد بمعاقبة المتهمين " ه.ك.أ" عامل  و"ع.أ" عامل بالسجن المؤبد لاتهامهما  بقتل المجنى عليه " م.ع.أ" بأن أطلقا عليه النار من سلاح الى بدائرة مركز ساقلتة.

وصدر الحكم برئاسة المستشار حمدى عبد العزيز وعضوية المستشارين أيمن محمود ومحمد زين بحضور باهى وزيرى وكيل النيابة بأمانة سر طه حسين وماجد أمين.

 

وتعود أحداث القضية إلى عام 2019 بدائرة مركز ساقلته عندما تلقى رئيس مباحث مركز ساقلته بلاغا بمقتل المجنى عليه إثر إصابته بعدة طلقات نارية فى جسده وتم نقله للمستشفى جثة هامدة، وبعد تقنين الإجراءات وإجراء التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة المتهمين بسبب خلافات بين الطرفين فحدثت بينهما مشادة كلامية تطوت الى مشاجرة قام خلالها المتهمين باطلاق النار من أسلحة الية على المجنى عليه فلقى مصرعه فى الحال .

وبعد تقنين الإجراءات تم القبض على المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وبعرضه على النيابة أمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيق تم تجديدها الى 15 يوما  وتمت إحالة القضية الى  محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها المتقدم.


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