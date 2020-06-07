الكويت تعلن مغادرة 1383 مصريا عالقا إلى القاهرة عبر 8 رحلات

الكويت (أ ش أ)

أعلنت الإدارة العامة للطيران المدنى الكويتية، اليوم الأحد، مغادرة 1383 من العالقين المصريين فى الكويت إلى القاهرة؛ وذلك عبر ثمانى رحلات جوية، وأوضحت (الطيران المدني) الكويتية -في بيان صحفي، أن الرحلة الأولى لشركة (المصرية) وعلى متنها 297 راكبا، والثانية لشركة (اير كايرو)، وعلى متنها 144 راكبا، والثالثة لشركة (المصرية) وعلى متنها 144 راكبا، بينما الرحلة الرابعة لشركة الخطوط الجوية الكويتية، وعلى متنها 219 راكبا.

وأضافت أن الرحلات الخامسة والسادسة والسابعة لشركة (الجزيرة) الكويتية، وعلى متن كل منهم 145 راكبا، في حين الرحلة الثامنة والأخيرة اليوم لشركة (اير كايرو)، وعلى متنها 144 راكبا.

وكانت السفارة المصرية لدى الكويت، قد أعلنت في بداية شهر مايو الماضي، بدء تسيير أولى رحلات العالقين من أبناء الجالية من النساء والأطفال وكبار السن، موضحة أنها كانت تتابع مع المسئولين الكويتيين، ترتيبات تسيير رحلات الطيران، بعد أن وافها الجانب الكويتي بالبيانات الخاصة بهم، والتي تم موافاة القاهرة بها.

