الكهرباء: عودة العمل بإدارة القلعة وإصدار الفواتير بعد غلقها بسبب كورونا

كتبت رحمة رمضان

أكد الدكتور أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أنه تم إعادة تشغيل الإدارة العامة لشبكات القلعة بعد استمرار غلقها لمدة 14 يوما بسبب اكتشاف عدد كبير من الإصابات بفيروس كورونا المستجد بها و وفاة أحد العاملين ، موكداً أنه تم تعقيم المبنى بالكامل قبل فتحه مرة اخرى.

وأضاف حمزة فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" ، أنه سيتم إصدار فواتير الاستهلاك الخاصة بالمشتركين التابعة لهذه الادارة فى موعدها ، لافتاً إلى أن شركة شعاع المسئولة عن تسجيل قراءة عدادات الكهرباء تعمل بانتظام فى إحضار القراءات من جميع المشتركين.

وكان الدكتور أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أكد أنه تم عمل حصر شامل لجميع المخالطين لمدير شبكات منطقة القلعة التابعة لشركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء والذى توفى بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وأوضح حمزة، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء قررت عزل جميع المخالطين لمدير شبكات القلعة بمنازلهم وعمل الإجراءات الوقائية للحفاظ على سلامة العاملين، موضحا أن ضحية كورونا كان يعانى من أمراض مزمنة ولم يتمكن من محاربة المرض.

وقال حمزة، أن الوزارة تتخذ الإجراءات اللازمة للحد من انتشار فيروس كورونا خاصة وأن هناك بعض الادارات لا يمكن أن يتوقف العمل بها مثل إدارة الشبكات بجميع أنحاء الجمهورية لضمان استمرار وصول التيار الكهربائى للمواطنين.