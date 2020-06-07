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القوى العاملة: صرف 28 مليون جنيه لـ 56 ألف عامل غير منتظم ببني سويف

الأحد، 07 يونيو 2020 12:46 م
القوى العاملة: صرف 28 مليون جنيه لـ 56 ألف عامل غير منتظم ببني سويف محمد سعفان وزير القوى العاملة
كتب محمود راغب

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أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، قيام مديرية القوى العاملة ببني سويف بصرف منحة العاملين المسجلين بوحدة العمالة غير المنتظمة بالمديرية والتى تقررت لهم من قبل الوزارة ، وذلك لنحو 56 ألفا و816 عاملا بإجمالي 28 مليونا و408 آلاف جنيه ، فضلا عن  صرف منحة رعاية اجتماعية 2000 جنيه لحالة وفاة زوجة عامل .

تلقى الوزير، تقريرا بذلك عن إنجازات المديرية خلال مايو الماضى ، أشار فيه محمد طلعت، مدير المديرية: إلى أنه تم تعيين   15 عاملا من مختلف المؤهلات من بينهم واحد من ذوي الاحتياجات الخاصة من خلال شهادات القيد "كعب العمل" المرتدة من القطاع الخاص لمكاتب التشغيل التابعة للمديرية ، وذلك من بين  285 شاباً من راغبى العمل المسجلين بمكاتب التشغيل .

كما قامت المديرية بالتفتيش على تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا  المستجد (كوفيد – 19) ، على 330 منشأة ، وذلك بواسطة مكاتب التفتيش العمالي ومكاتب السلامة والصحة المهنية.

 

 


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العماله غير المنتظمه

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