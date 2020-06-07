اليوم السابع
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العليا لإدارة أزمة كورونا بجامعة المنوفية تبحث تجهيز مبنى مدينة الأمل للعزل

الأحد، 07 يونيو 2020 06:03 م
العليا لإدارة أزمة كورونا بجامعة المنوفية تبحث تجهيز مبنى مدينة الأمل للعزل جامعة المنوفية
المنوفية - محمود شاكر

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عقدت اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا المستجد بجامعة المنوفية اجتماعا اليوم برئاسة الدكتور عادل مبارك رئيس الجامعة وبحضور أعضائها نائبا رئيس الجامعة الدكتور أحمد القاصد للدراسات العليا والبحوث والدكتور نانسى أسعد للتعليم والطلاب والمحاسب أكرم عبد الدايم أمين عام الجامعة والدكتور هشام عبد الدايم عميد معهد الكبد القومي والدكتور محمود قوره عميد كلية الطب.

أوضح رئيس الجامعة أن متابعة أعمال اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا المستجد تتم على مدار الساعة ومتابعة انتشار عدد الحالات بين منسوبى الجامعة، والجهود المبذولة للتعامل معها.

وأكد رئيس الجامعة على أهمية تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية والإجراءات الإحترازية والوقائية اللازمة لمكافحة انتشار العدوى، مشيرا إلى خطة العمل التى تنفذها الجامعة لمواجهة الأزمة، والتنسيق بين المستشفيات الجامعية لتقديم الرعاية المتكاملة للحالات المصابة، وتوفير كافة الإمكانيات البشرية ومستلزمات الوقاية والتطهير والأدوية والمعدات والأجهزة الطبية اللازمة والمساهمة بأكبر طاقة متاحة للتعامل مع عمليات التشخيص والعلاج والعزل.

وتابع رئيس الجامعة مع أعضاء اللجنة تجهيز مبنى معهد الكبد القومي الجديد كمستشفى للعزل الصحى لأعضاء هيئة التدريس والعاملين، وتجهيزاته لاستقبال الحالات المصابة.

كما ناقش مبارك تجهيز مبنى مدينة الأمل الجديد بسعة 100 غرفة ليتم تخصيصه للحجر الصحى للحالات المصابة البسيطة من أعضاء هيئة التدريس والعاملين والتى لا تستدعى الحجز بمستشفى العزل، والبدء فى تجهيزه وإمداده بالفريق الطبى والمستلزمات اللازمة.

ووجه رئيس الجامعة إلى أهمية التأهب والاستعداد في حالة وجود أي طوارىء أو تحديات جديدة، وأن يؤدى كل فرد فى منظومة العمل بالجامعة دوره على أكمل وجه، والعمل كفريق واحد فى مواجهة الأزمة.

حضر الاجتماع الدكتور توفيق محمد المدير التنفيذي للمعهد، الدكتور محمد الصاوى المدير التنفيذى للمستشفى الجامعى، الدكتورة عزه محمد رئيس وحدة مكافحة العدوى بمعهد الكبد، المحاسب جلال عبد السلام رئيس الإدارة المركزية لمكتب رئيس الجامعة.

 


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