العثور على جثة شاب غارقه بترعة ديرب هاشم بالمحلة

الغربية مصطفى عادل

عثر أهالي قرية ديرب هاشم التابعة لمركز المحلة بمحافظة الغربية، على جثة شاب غارقه بالترعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

تلقي اللواء محمود حمزه مدير أمن الغربية، إخطارا من العميد محمود كشك مأمور مركز شرطة المحلة، بورود إشارة لشرطة النجدة بالعثور على جثه شاب مجهوله الهويه بترعة ديرب هاشم دائره المركز، انتقلت قوه امنيه لمكان الحادث وتم انتشال الجثة ونقلها لمشرحة مستشفي المحلة الكبرى، وتم تشكيل فريق بحث لكشف غموض الواقعه وتحديد هوية المتوفي وظروف وملابسات الواقعة.

من ناحيه اخرى لقى طفل في العقد الاول من عمرة مصرعه اليوم الخميس، صعقا بالكهرباء وذلك أثناء اللهو بطائرة الورقية بعزبة مشرف التابعة لمركز زفتي التابعة لمحافظة الغربية .

تلقى اللواء محمود حمزة مدير أمن الغربية اخطارا من شرطة النجدة يفيد بورود بلاغ من أهالي عزبة مشرف التابعة لمركز ومدينة زفتي بمصرع طفل يدعي " صبري ج ص م " يبلغ من العمر 10 سنة ، صعقا بالكهرباء ، وذلك أثناء اللهو بالطائرة الورقية واشتباكها باسلاك كهرباء الضغط العالي ، مما أدى إلى وفاته في الحال ، وعلى الفور تم نقله إلى مستشفى زفتي العام ، وتحرر محضر بالواقعة وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.