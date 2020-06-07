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الصحة تكشف ضوابط خروج الحالات المتوسطة المصابة بكورونا من مستشفيات العزل

الأحد، 07 يونيو 2020 11:01 ص
الصحة تكشف ضوابط خروج الحالات المتوسطة المصابة بكورونا من مستشفيات العزل فيروس كورونا - أرشيفية
كتب وليد عبد السلام

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كشفت وزارة الصحة والسكان عن ضوابط خروج الحالات المتوسطة المصابة بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والفرز والتي تضمنت مرور 10 أيام من بداية ظهور الأعراض على أن يكون آخر 3 أيام بدون ارتفاع في درجة الحرارة أو أعراض تنفسية.

وشملت ضوابط الخروج للحالات المتوسطة من مستشفيات العزل والفرز ثبات في صورة الأشعة وعدم وجود أي تطور الي أن يكون نسبة تشبع الأكسجين بالدم لا تقل عن 92% بالتنفس الطبيعي وبدون مساعدة الأكسجين الخارجى.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.


الصحة

مستشفيات العزل

فيروس كورونا

كورونا

العزل المنزلى

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