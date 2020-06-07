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الصحة تكشف خطة تأمين امتحانات الثانوية العامة.. تضم أكثر من 2000 طبيب وممرض

الأحد، 07 يونيو 2020 04:24 م
الصحة تكشف خطة تأمين امتحانات الثانوية العامة.. تضم أكثر من 2000 طبيب وممرض طلاب الثانوية العامة - أرشيفية
كتب وليد عبد السلام

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كشفت وزارة الصحة والسكان عن تفاصيل خطة التأمين الطبي لامتحانات الدور الأول للثانوية العامة التي تبدأ 21 يونيو الجارى.

وقالت مصادر مسؤلة بوزارة الصحة والسكان، إنه تم التنسيق مع وزارة التربية والتعليم علي الإعداد الطبى لتوفير الخدمات الصحية للممتحنين فى 2091  لجنة مشيرة إلي أنه تم تخصيص أكثر من 2000 طبيب وممرض للإشراف علي التنفيذ .

 

وأضافت المصادر:" تشمل الإجراءات الوقائية التواجد قبل بدء دخول الطلاب للتأكد من تطهير وتعقيم اللجان والتأكد من التباعد الاجتماعي في اللجان وأن تكون المسافة بين الطالب والآخر لا تقل عن 2 متر، وأن تكون اللجان جيدة التهوية مع التأكد من ارتداء الواقيات الشخصية، وقياس درجة الحرارة لكل طالب قبل دخول اللجنة.

وتابعت : "سيتم التأكد من وجود الواقيات الشخصية لجميع العاملين في اللجان وتوفير وسائل مكافحة العدوى ووسائل الحماية الشخصية باللجان مع توفير أدوية الطوارئ والإسعافات الأولية لعلاج حالات الطوارئ داخل اللجان والإبلاغ الفوري عن أي حالة ارتفاع في درجة الحرارة والاتصال بالإسعاف.

واستكملت المصادر: "تم التأكيد علي توفير أدوية الطوارئ، وأدوية مكافحة العدوى الخاصة بالإشراف الطبي والتأكد من صلاحية أجهزة الضغط والسماعات مع إرسال بيان يومي بالحالات الطارئة والحالات التي تم إحالتها إلى المستشفيات والإجراءات المتبعة والإبلاغ الفوري للأحداث غير المتوقعة في حينه".

ونوهت الخطة على المرور المستمر على اللجان والتأكد من تطبيق مكافحة العدوى والتزام الجميع بارتداء الواقيات الشخصية وتطبيق التباعد الاجتماعي مع توفير الإرشادات الخاصة بالحماية من مرض كورونا، وتواجد الفريق الطبي حتى نهاية آخر طالب من اللجان للاطمئنان على سلامة الطلاب.

 

 


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