اليوم السابع
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السجن 3 سنوات لـ 6 متهمين بإشعال النيران فى منزل سيدة بسوهاج

الأحد، 07 يونيو 2020 08:12 م
السجن 3 سنوات لـ 6 متهمين بإشعال النيران فى منزل سيدة بسوهاج هيئة المحكمة
سوهاج - عمرو خلف

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قضت محكمة جنايات سوهاج اليوم الأحد بمعاقبة 6 أشخاص بالسجن 3 سنوات لاتهامهم بإشعال النيران فى منزل  المجنى عليها "ر.م.أ"  و"ي.ت" و"م.ت" بسبب خصومة ثأرية بين عائلة المتهمين والمجنى عليهم بدائرة  مركز ساقلته، وصدر الحكم برئاسة المستشار حمدى عبد العزيز وعضوية المستشارين أيمن محمود ومحمد زين بحضور باهى وزيرى وكيل النيابة  بأمانة سر ماجد أمين وطه حسين.

وتعود أحداث القضية إلى عام 2019 بدائرة مركز ساقلتة عندما تلقى رئيس مباحث المركز بلاغا بإشعال النيران فى منزل المجنى عليهم وآخرين، وكشفت التحريات وجود خصومة ثأرية بين عائلة المتهمين والمجنى عليهم فتوجهوا إلى مسكنها وأشعلوا به النيران للانتقام منهم  وفروا هاربين.

وبعد تقنين الإجراءات تم القبض على المتهمين وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، ووجهت إليه النيابة تهمة إشعال النيران وتمت إحالة القضية لمحكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها المتقدم.


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جنايات سوهاج

ساقلته

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