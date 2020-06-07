اليوم السابع
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الرئيس الجزائرى يعين 14 عضوا بمجلس الأمة ضمن الثلث الرئاسى

الأحد، 07 يونيو 2020 10:14 م
الرئيس الجزائرى يعين 14 عضوا بمجلس الأمة ضمن الثلث الرئاسى الرئيس الجزائرى عبد المجيد تبون
أ ش أ

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عين الرئيس الجزائرى عبد المجيد تبون، مساء اليوم الأحد، 14 عضوًا ضمن الثلث الرئاسى فى مجلس الأمة (الغرفة العليا فى البرلمان).
وقال بيان للرئاسة الجزائرية، مساء اليوم، : "وقع الرئيس عبد المجيد تبون اليوم مرسوما رئاسيا عين بموجبه أعضاء في الثلث الرئاسي لمجلس الأمة".
وأوضح البيان أن الأعضاء الجدد هم ليلى حمادي، وعبد المجيد بن قداش، وعمر بلحاج، وعمار عبد الحميد ماحي، والدكتور محمد بوزيان، وموسى شرشالي ،و عمر دادي عدون، بلقاسم عبد العالي، أحمد بناي، ومحمد حميدو، ومحمد بلحاج، ونور الدين تاج، وميلود حنافي، ونور الحاج.
يذكر أن مجلس الأمة الجزائري تأسس لأول مرة بموجب دستور 1996 ويضم 144 عضوا ينتخب ثلثا أعضائه (96 عضوا) عن طريق الاقتراع غير المباشر من أعضاء المجالس المحلية (المجالس الشعبية البلدية والولائية) ضمن كل ولاية، فيما يعين رئيس الجمهورية الثلث المتبقي أي 48 عضواً. 
وتستمر فترة عضو مجلس الأمة 6 سنوات، فيما يخضع للتجديد النصفي لأعضاء كل ثلاث سنوات.
وجرت أخر انتخابات للتجديد النصفي لمجلس الأمة في ديسمبر 2018، وفاز فيها حزبا جبهة التحرير الوطني "الافلان" والتجمع الوطني الديقراطي (الأرندي) بأغلبية المقاعد.


الجزائر

عبد المجيد تبون

مجلس الأمة الجزائرى

الحكومة الجزائرية

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