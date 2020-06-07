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التعليم: استمرار تلقى أبحاث طلاب النقل بالمدارس الفنية حتى الأسبوع المقبل

الأحد، 07 يونيو 2020 03:00 ص
التعليم: استمرار تلقى أبحاث طلاب النقل بالمدارس الفنية حتى الأسبوع المقبل طلاب الثانوي العام ارشيفية
محمود طه حسين

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تواصل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، تلقى واستقبال أبحاث طلاب النقل بالمدارس الفنية حتى الأسبوع المقبل بعد أن كان من المقرر أن تنتهى المدة المحددة لاستلام الأبحاث الخميس 4 يونيو الجارى، على أن يتم تقييم الأبحاث وإعلان نتائجها قبل بدء الوزارة فى امتحانات شهادة الدبلومات الفنية المقرر لها 25 يونيو الجارى.

قال الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفنى، إن المدارس الثانوى الفنى، ما زالت تستقبل مشاريع الأبحاث التطبيقية لطلاب النقل.

 

وأكد نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفنى، إن المدارس تستقبل مشاريع الأبحاث التطبيقية لطلاب النقل منذ اتاحت ذلك 17 مايو الجارى، وأنه يتم تجميع البيانات الخاصة بإعداد الطلبة التى سلمت الأبحاث حاليا من المديريات التعليمية، و العدد الإجمالى للأبحاث المستهدف استلامها من طلبة النقل بالمدارس الفنية  قد يصل إلى أكثر من ١.٣ مليون بحث من طلاب سنوات النقل.

 

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أعلنت عن مواعيد تسليم المشروعات التطبيقية لطلاب سنوات النقل بمدارس التعليم الفني، والتي ستبدأ يوم الأحد الموافق 17 مايو 2020 وحتى يوم الخميس الموافق 4 يونيو 2020، ورقيا وإلكترونيا.

وأوضحت الوزارة أنه تم تقديم مواعيد تسليم المشاريع البحثية لطلاب سنوات النقل بمدارس التعليم الفني، لتيسير استلام البحوث وإعطاء فرصة أطول للطلاب أثناء فترة التقدم لمنع حدوث كثافة على المنصة عند تسليم البحوث إلكترونيا، وكذلك لمنع وتفادي حدوث تجمعات من الطلاب بالمدارس أثناء فترة تقديم الأبحاث التطبيقية  ورقيا (لمن يتعذر عليه التقديم إلكترونيا) حفاظًا على صحة الطلاب ومنع انتشار فيروس كورونا.

وأكدت الوزارة أن الطالب الذي يقدم البحث وكانت نتيجته (اجتاز) يحصل على 100% من درجات الفصل الدراسي الثاني وتضاف لدرجات الفصل الدراسي الأول ولا تستخرج نتيجة الدور الأول إلا بعد حضور واجتياز التدريبات العملية التي ستتم قبل بداية العام الدراسي القادم، ويتم تطبيق الضوابط الخاصة بالنجاح والرسوب

وحددت الوزارة شروط تقديم البحوث التطبيقية، وهي:

1- يقدم  كل طالب (حتى لو كان قد قام بإنجاز البحث فى مجموعة عمل) بنسختين من البحث أصل مكتوب بخط اليد وليس على الكمبيوتر ولا تصوير + صورة من البحث فى مظروف مفتوح بالإضافة إلى أى مرفقات تخص البحث التطبيقي كإسطوانة مدمجة أو رسوم على ورق.

2- تتسلم المدرسة نسخة البحث التطبيقى الأصل المكتوبة بخط اليد وتقوم المدرسة بختم نسخة البحث المصورة للطالب والتنبيه عليه بالإحتفاظ بها للحضور بها عند أداء الإختبارات العملية فى بداية العام الدراسى الجديد وتعد هى الدليل على تقديمه البحث للمدرسة.

3- فى حالة اشتراك مجموعة من الطلاب في إنجاز بحث واحد: على كل طالب أن يقدم نسخة من البحث أصل مكتوبة بخط يده وليس مطبوعا بالكمبيوتر ولا نسخة مصورة وبنفس الكيفية كما سبق إيضاحه أعلاه.

4- التأكد من كتابة الطالب لبياناته والرقم التعريفي (كود الطالب) على البحث التطبيقي وفقا لصفحة غلاف البحث التي تم إعلانها مسبقا من قبل قطاع التعليم الفنى مع وضع علامة ( √) أمام اسم الطالب مقدم البحث فى حالة اشتراكه مع مجموعة من زملائه.


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