اليوم السابع
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التضامن: تعقيم المؤسسات الخدمية من خلال الهلال المصرى

الأحد، 07 يونيو 2020 10:53 ص
التضامن: تعقيم المؤسسات الخدمية من خلال الهلال المصرى نيفين القباج وزير التضامن الاجتماعي
كتب مدحت وهبة

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تلقت نيفين القباچ وزيرة التضامن الاجتماعي ونائب رئيس مجلس ادارة الهلال الأحمر المصري تقريرا من الدكتور رامي الناظر المدير التنفيذي للهلال الأحمر حول جهود الهلال الأحمر خلال أزمة فيروس كورونا.

وقال الدكتور رامي الناظر، المدير التنفيذي للهلال الأحمر المصرى، إن الهلال الأحمر المصري مستمر للأسبوع العاشر على التوالي في تنفيذ تدخلات ميدانية لمواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد -19) من خلال فرق ميدانية منتشرة على مستوى الجمهورية تقوم بعمليات تعقيم وتطهير لمؤسسات الدولة التي تقدم خدمات للجمهور وتوزيع المساعدات على الأسر الأكثر احتياجا.

وأضاف الناظر أنه تم تقديم خدمات التطهير والتعقيم للبنوك ومكاتب البريد والمدارس المجهزة لصرف المعاشات بإجمالي 71 حملة تطهير وتعقيم لما لهذه المؤسسات من دور حيوي في تقديم الخدمات الأساسية للجمهور ،كما قام الهلال الأحمر المصري على مدار الأسبوع الماضي بتنظيم 18حملة توعية للمواطنين بطرق الوقاية من الفيروس وأهمية المحافظة على مسافات التباعد الاجتماعي للحد من مخاطر انتشار العدوى بإجمالي 3600 مستفيد وتم تنفيذ ذلك من خلال 317 متطوع يوميا على مدار أسبوع بمتوسط عدد 3236 ساعة عمل .

يقدم الهلال الأحمر المصري خدماته من خلال غرفة عمليات تعمل على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع للمتابعة وتقديم خدمات الدعم النفسي و الدعم الميداني للفرق المنفذة للمهام في كافة المحافظات وذلك من خلال 6795 متطوع تم تدريبهم على ذلك.

يأتي ذلك انطلاقا من المسئولية الاجتماعية للهلال الأحمر المصري تجاه المجتمع الأهلي وفى إطار خطة معاونة أجهزة الدولة المختلفة لمجابهة خطر فيروس (كورونا) المستجد واتخاذ كافة الإجراءات الاستباقية التي تكفل وقاية أبناء الشعب المصري.
 


التضامن

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