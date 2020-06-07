وقال أبو يوسف- حسبما افادت وكالة أنباء فلسطين "وفا" اليوم الأحد- إن "المنظمة هي قاعدة النضال الوطني وستبقى رغم كل المؤامرات الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا".
وشدد على أن كل المحاولات التي جرت سابقا لتهميش منظمة التحرير وخلق بدائل لها فشلت على صخرة صمود "شعبنا" وتمسكه بها.