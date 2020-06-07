رام الله (أ ش أ)

أعرب عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية واصل أبو يوسف، عن أسفه من تصريحات قادة حماس التى تشكك بتمثيل منظمة التحرير وتتحدث عن بدائل لها، مبينا أن هذه التصريحات جاءت في ظرف اتخذت فيه القيادة موقفا لاقى إجماعا وطنيا، معتبرا أن ما يجري الآن هو محاولة لإرباك الموقف الداخلي الفلسطيني وتكريس الانقسام.