اليوم السابع
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الاردن تعلن تسجيل 13 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الأحد، 07 يونيو 2020 05:57 م
الاردن تعلن تسجيل 13 إصابة جديدة بفيروس كورونا كورونا فى الأردن
أ ش أ

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أعلنت وزارة الصحة العراقية تسجيل 13 حالة جديدة بفيروس كورونا المستجدّ في المملكة اليوم الأحد، منها 12 حالة غير محليّة، وحالة واحدة محليّة، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 808.
وتوزعت الحالات الـ13 الجديدة وفقا للموجز الإعلامي الذى نقلته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء "نينا" الصادر عن رئاسة الوزراء ووزارة الصحة على النحو الآتي: 7 إصابات لسائقي شاحنات قادمين عبر حدود العمري، وأحدهم قادم عبر حدود جابر؛ منهم أردني واحد، و6 من جنسيّات أخرى وتمّ التعامل معهم وفق البروتوكول المتّبع، و 5 حالات لأردنيين قادمين من الخارج يقيمون في أحد فنادق الحجر وتحديدا من باكستان، وحالة في محافظة العاصمة يتمّ الاستقصاء عنها لمعرفة تفاصيلها.
كما سُجِّلت 21 حالة شفاء توزعت كما يلي: 15 حالة في مستشفى الأمير حمزة، و6 حالات في مستشفى الملك المؤسّس عبد الله الجامعي.
وأشار الموجز إلى إجراء 4223 فحصاً مخبريّاً، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات التي أجريت منذ بدء الجائحة وحتى الآن 222 ألفا و 128 فحصا.


الأردن

كورونا

فيروس كورونا

كورونا فى الأردن

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