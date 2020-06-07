الأردن تحدد موعد إلغاء حظر التجول وإعادة فتح كافة القطاعات

وكالات

حدد وزير الدولة لشؤون الإعلام والاتصال الأردني، أمجد العضايلة، موعد إلغاء حظر التجول وإعادة فتح القطاعات في بلاده.

وقال العضايلة وفق " سبوتنيك " إن "الوصول إلى إصابات صفرية خلال 10 أيام يحدد الانتقال إلى مرحلة متقدمة من مصفوفة التعامل مع الفيروس في الأردن وستفتح القطاعات كافة ويتم إلغاء حظر التجول بشكل تام".

ونقل تليفزيون المملكة الأردنية الهاشمية على لسان العضايلة أنه "لم يتخذ أي قرار بشأن فتح المطارات ولم يحدد موعد لذلك"، موضحا أن "دراسة مصفوفة فتح القطاعات الجديدة أطلقتها الحكومة بعد أن دخلت الأردن درجة الأمان في الوضع المعتدل، كون الحالات أقل من 10 يوميا خلال أسبوع".

وذكر وزير الإعلام الأردني أن "افتتاح رياض الأطفال مرتبط بوصول الأردن إلى معدل منخفض الخطورة بالتعامل مع فيروس كورونا"، لافتا إلى أن "الحضانات لا تزال تتلقى الأطفال حتى عمر الأربع سنوات"، فيما أصدرت وزارة السياحة دليلا للفنادق بالسماح باستخدام برك السباحة، اعتبارا من اليوم السبت.

وأشار العضايلة إلى أن "صفارات الإنذار ستطلق كل يوم في الساعة 11:00 ليلا للسماح بإغلاق المنشآت، ولتنبيه المواطنين بدخول حظر التجول بعد ساعة من إطلاقها، وسيكون هناك مخالفات لمن يتجاوز حظر التجول ولن يكون هناك تهاون في هذا الأمر".

وصنفت منظمة الصحة العالمية، في 11 مارس الماضي، فيروس كورونا المسبب لمرض "كوفيد 19"، وباء عالميا (جائحة)، وحتى الآن، أصيب أكثر من 6.7 مليون شخص بالفيروس التاجي حول العالم مع ما يقرب من 395 ألف حالة وفاة، وفقًا لتقرير منظمة الصحة العالمية.