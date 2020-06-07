اعرف أهم المحطات فى قضية اقتحام قسم شرطة حلوان بعد تأييد الأحكام

كتب هدى أبو بكر

اسدلت محكمة النقض الستار على قضية اقتحام قسم شرطة حلوان ، بعد أن أيدت ، أمس السبت ، الأحكام الصادرة ضد المتهمين والتى كانت ما بين الإعدام والسجن 5 سنوات، ورفضت طعونهم.

وكانت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حسن فريد، قضت في عام 2017، بمعاقبة 8 متهمين بالإعدام، و50 متهما بالمؤبد، وبالمشدد 10 سنوات لـ7 متهمين، والسجن 5 سنوات لـ3 أخرين في القضية التي وقعت أحدائها فى اعقاب فض اعتصام رابعة والنهضة.

و يستعرض "اليوم السابع" أبرز محطات القضية:

- 14 أغسطس 2013 بالتزامن مع فض اعتصام رابعة توجه الآلاف من عناصر الإخوان إلى محيط قسم حلوان، وحاولوا اقتحامه ، واستشهد 3 من ضباط وأفراد قسم شرطة حلوان، وقتل مواطنين تصادف مرورهم فى مكان الأحداث.

- انتهت التحقيقات إلى تورط 68 متهما في القضية بينهم 3 سيدات، ومتهم واحد هارب فى القضية.

- قدمت النيابة 40 شاهد إثبات فى القضية من بينهم 30 ضابطا وفرد شرطة، كما استمعت المحكمة لأكثر من 100 شاهد نفي.

- أبرز الإتهامات : الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها تعطيل الدستور والقوانين، القتل العمد والشروع فيه، وحيازة وإحراز أسلحة نارية مما لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها.

ونسبت النيابة للمتهمين عدة تهم منها ارتكابهم لجرائم الإرهاب والتجمهر والقتل العمد مع سبق الإصرار والشروع فيه وتخريب المباني العامة والأملاك المخصصة للمصالح الحكومية وحيازة الأسلحة الآلية النارية والبيضاء والذخائر وإتلاف سيارات الشرطة والمواطنين.

- في 16 إبريل 2014 أحال النائب العام الراحل المستشار هشام بركات في إبريل 2014، 68 متهمًا بينهم 15 هاربا لمحكمة الجنايات بتهمة اقتحام قسم شرطة حلوان.

- 10 يناير 2014.. أولى جلسات المتهمين أمام محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة برئاسة المستشار حسن فريد.

- 25 مارس 2017.. حجزت محكمة جنايات القاهرة، الحكم على المتهمين بعد الانتهاء من سماع المرافعات لجلسة 17 يونيو الماضي، وتم مد أجل الحكم لجلسة 29 يوليو2017.

- 29 يوليو 2017.. قررت محكمة جنايات جنوب القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد، إحالة 8 متهمين لفضيلة المفتي، لأخذ الرأي الشرعي في إعدامهم، في قضية اقتحام قسم حلوان.

- 10 أكتوبر 2017.. قضت محكمة جنايات القاهرة، بمعاقبة 8 متهمين بالإعدام شنقاً، كما عاقبت 50 متهما بالسجن المؤبد، والمشدد 10 سنوات لسبع متهمين آخرين والسجن 5 سنوات لثلاث متهمين آخرين.

- 18 أبريل 2018.. قضت محكمة النقض، برئاسة المستشار أبو بكر البسيوني، برفض الطعن المقدم من 23 متهمًا على قرار إدراجهم على قوائم الكيانات الإرهابية في القضية المعروفة بـ"اقتحام قسم حلوان" وتأييد القرار بالإدراج علي قوائم الإرهاب.

- 18 نوفمبر 2019.. حددت محكمة النقض، جلسة 15 فبراير المقبل كأولى جلسات نظر طعن المتهمين على أحكام الإعدام والمؤبد والمشدد في القضية المعروفة إعلامياً باقتحام قسم شرطة حلوان، ومن المقرر أن ينظر الطعن أمام الدائرة الجنائية "ه".

- 6 يونيو... قضت محكمة النقض برفض طعون المتهمين وأيدت الأحكام ضدهم.