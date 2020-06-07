اعتقال 93 شخصا بعد إصابة 28 شرطى فى مظاهرات بألمانيا تضامنًا مع فلويد

كتبت: هناء أبو العز

شارك المئات من المتظاهرين في مظاهرات في مدن ألمانية كبرى للاحتجاج على العنصرية وعنف الشرطة بعد مقتل جورج فلويد.

وقدرت الشرطة أن حوالي 15000 شخص تدفقوا إلى ساحة ألكسندر بلاتز المركزية في برلين ،وفقًا لوسائل الإعلام الألمانية

وقالت الشرطة في وقت مبكر، اليوم الأحد إن 93 شخصا اعتقلوا وأصيب 28 مسؤولا بالشرطة ، نقل ثلاثة منهم إلى المستشفى، وكان نحو 800 ضابط في الخدمة يحاولون منع العنف فى التظاهرة.

فبعد المظاهرة السلمية ، اندلع العنف بالقرب من محطة ألكسندر بلاتز - ألقيت الحجارة والزجاجات على الشرطة بعد اعتقال رجل بسبب إتلافه سيارة للشرطة.

وقالت الشرطة إن اعتقالات أخرى تم إجراؤها بتهمة التعدي على ضباط إنفاذ القانون ومقاومتهم والاعتداء عليهم ، ومحاولة إطلاق سراح السجناء ، وانتهاك قوانين مكافحة العدوى ، خلال جائحة الفيروس التاجي.

ودعا الضباط في وقت سابق الحاضرين للحفاظ على التباعد الاجتماعي وارتداء أقنعة الوجه للحد من انتشار الفيروس التاجي.

كما طلبت الشرطة من المتظاهرين أن يمتدوا إلى الشوارع المجاورة للحفاظ على مسافة آمنة.

أظهرت الصور الجوية التي تم نشرها على وسائل التواصل الاجتماعي حشودًا كبيرة يرتدون ملابس سوداء ويحملون لافتات تدعم حركة الحياة السوداء.

والتزم المتظاهرون في العاصمة الألمانية ، من بينهم العديد من الشباب ، بصمت دام 8 دقائق و 46 ثانية ، وهو ما يمثل الوقت الذي استغرقه فلويد لفقد الوعي عندما ركع الضابط على رقبته.

وقالت الشرطة إن 20 ألف شخص آخرين حضروا مسيرة في مدينة ميونيخ الجنوبية ، 10 مرات من 200 مشارك تم تسجيلهم مسبقًا ، وشهدت مدينة فرانكفورت المركزية 8000 شخص.

وكانت المظاهرات سلمية إلى حد كبير ، مع عدد قليل من الحوادث الطفيفة.

وفي مدينة هامبورج الشمالية حيث خرج 14 ألف شخص قالت الشرطة إن ثلاثة ضباط أصيبوا في مشادة مع مجموعة من المتظاهرين كانوا يرمون القذائف النارية في نهاية الحدث.

وفي حادث منفصل ، قال الضباط إنهم نشروا مدفع المياه ضد المتظاهرين الذين قالوا إنهم كانوا يرمون أشياء عليهم.

وفي برلين ، قالت الشرطة إنها قامت بعدد من الاعتقالات بعد أن ألقت مجموعة من المتظاهرين الزجاجات والحجارة على الضباط، حيث أصيب ضابط. وأضافت الشرطة أنه في حادثة منفصلة أصيب مصور صحفي في رأسه بزجاجة.

وانتقد عدد من مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي المتظاهرين على الصور التي يبدو أنها تظهر لهم خرق متطلبات التباعد الاجتماعي التي تم وضعها بسبب جائحة الفيروس التاجي.

وقالت الشرطة في ميونيخ إنها حذرت المتظاهرين مرارًا وتكرارًا من الالتزام بقواعد التباعد الاجتماعي "التي لم يتم الالتزام بها غالبًا في البداية".

من جانبه أعرب وزير الصحة الاتحادي ، ينس سبان ، عن قلقه بشأن الحشود الكثيفة خلال جائحة فيروسات التاجية، وكتب سبان على تويتر مساء السبت "مكافحة العنصرية تحتاج إلى التزامنا المشترك كل يوم، لكن حشود من الناس في وسط الوباء تقلقني، ابقوا على مسافة ، وارتدوا قناع ، واهتموا ببعضكم البعض. لحمايتنا والآخرين."

وأثار فيديو مصور لمقتل فلويد الرأي العام حول العالم وأثار احتجاجات ليلية في جميع أنحاء الولايات المتحدة.