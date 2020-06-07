اطمن على نفسك.. ما هو المنظار السينى المرن لفحص القولون؟

كتبت فاطمة خليل

المنظار السيني المرن هو اختبار يستخدمه الطبيب للتحقق من البطانة الداخلية للمستقيم والجزء السفلي من القولون قد تحصل على هذا الاختبار إذا كان لديك مشاكل معينة في الأمعاء، مثل آلام البطن، ونزيف المستقيم ، أو تغيرات في عادات الأمعاء، وهي أيضًا إحدى الأدوات التي يستخدمها الأطباء لفحص الأشخاص بحثًا عن سرطان القولون والمستقيم.

المنظار السيني هو أنبوب طويل مرن يبلغ قطره حوالي 1.27 سم لديه ضوء صغير وكاميرا يستخدمه الطبيب لرؤية بطانة المستقيم والثلث السفلي من القولون.

الاستعداد للمنظار السيني المرن على القولون



أولاً، أخبر طبيبك قبل المنظار السيني المرن على القولون أنك تعاني من الحالات التالية:

-حامل.

-لديك مرض بالرئة أو القلب.

-لديهم حساسية من أي أدوية.

-لديك مرض السكري أو تتناول الأدوية التي قد تؤثر على تخثر الدم.

-إذا كنت تتناول أدوية معينة ، فقد يحتاج طبيبك إلى تعديلها قبل إجراء هذا الاختبار.

-قد تحتاج إلى تناول المضادات الحيوية قبل المنظار السيني إذا كنت:

-لديك صمام قلب اصطناعي.

-لديك تاريخ من التهاب الشغاف وهو مرض بالقلب.

ولا يجب أن تتوقف عن الأكل والشرب قبل إجراء التنظير السيني المرن، ولكن يجب تنظيف الأمعاء لكي ينجح التنظير السيني سيخبرك طبيبك بكيفية القيام بذلك وما إذا كنت بحاجة إلى تعديل نظامك الغذائي قبل الاختبار.

ربما ستحتاج إلى حقنة شرجية واحدة على الأقل قبل الإجراء، من أجل إفراغ المستقيم والأمعاء السفلية حتى يتمكن الاختبار من إظهار جدران الأمعاء.

ماذا يحدث أثناء الاختبار؟



عادةً ما يستمر التنظير السيني المرن من 10 إلى 20 دقيقة وقد لا تحتاج إلى التخدير.

-سيجعلك طبيبك تستلقي على جانبك الأيسر مع رفع ركبتيك ويدخل منظار السيني عبر المستقيم ويمرره إلى القولون، سيستخدم الطبيب كمية صغيرة من الهواء لتوسيع القولون لرؤية جدران القولون.

سيخرج الطبيب ببطء المنظار السيني أثناء فحص بطانة الأمعاء بعناية.