استطلاع: غالبية الأمريكيين أكثر قلقا حيال وفاة فلويد من نتيجة الاحتجاجات

كتبت رباب فتحى

أظهر استطلاع جديد للرأي أن غالبية الأمريكيين أكثر قلقا حيال وفاة جورج فلويد من الاحتجاجات التي تحولت إلى عنف في أعقاب وفاته، وفقا لمجلة "نيوزويك" الأمريكية.

وبنسبة من اثنين إلى واحد - أو 59 في المائة إلى 27 في المائة - أظهر الاستطلاع الجديد الذي أجرته إن بي سي نيوز / وول ستريت جورنال أن معظم الناخبين قلقون أكثر بشأن تصرفات الشرطة ومقتل فلويد ، وهو رجل أسود ، من قلقهم حيال الاحتجاجات التي تحولت إلى عنف في بعض الأحيان.

في الوقت نفسه ، يعتقد 8 من كل 10 (أو 80 في المائة) من الناخبين أن الوضع في الولايات المتحدة الآن "خارج عن السيطرة". وفقاً لبيانات الاستطلاع ، قال 15 بالمائة فقط إن الأمور في الوقت الحاضر "تحت السيطرة".

ولفتت المجلة أن المسح الذي أجري في الفترة من 28 مايو إلى 2 يونيو وأجرى مقابلات مع 1000 مستجيب ، لديه هامش خطأ يزيد أو ينقص عن 3.1 نقطة مئوية.

وقال جيف هورويت المستطلع الديمقراطي هارت ريسيرش أسوشيتس ، الذي ساعد في إجراء الاستطلاع مع زملائه الجمهوريين ، لشبكة إن بي سي نيوز: "الوضع خرج عن نطاق السيطرة - هذه هي أمريكا عام 2020".

وقال هورويت: "إنها واحدة من الأشياء القليلة التي يمكن للأمريكيين الاتفاق عليها ، والنتيجة التي يمكننا أن نؤكدها نهائياً بالنظر إلى الاضطرابات خلال الأيام الـ 12 الماضية".

وتوفي فلويد ، وهو رجل أسود ، في 25 مايو بعد أن اعتقلته الشرطة في مينيابوليس بزعم محاولته استخدام عملة مزورة بقيمة 20 دولارًا. انتشر مقطع فيديو للقبض على فلويد على الإنترنت ، حيث أظهر ضابط الشرطة الأبيض ديريك تشوفين وهو يركع على عنق فلويد لمدة تسع دقائق تقريبًا - على الرغم من أن الضحية تقول مرارًا "لا يمكنني التنفس" ، كما حث المتفرجون تشوفين على التوقف. وأعلن عن وفاة فلويد في مستشفى قريب في وقت لاحق.

ومنذ ذلك الحين ، تم طرد تشوفين وثلاثة ضباط آخرين متورطين في الاعتقال واتهامهم جنائياً. أثار الحادث موجة من الاحتجاجات في جميع أنحاء البلاد ، حيث أشار النشطاء إلى ما يعتبره الكثيرون عنصرية منهجية في عمل الشرطة ونظام العدالة الأمريكي. على الرغم من أن هذه المظاهرات كانت سلمية إلى حد كبير ، فقد تحول بعض الأفراد إلى التخريب والنهب. ورد بعض ضباط الشرطة بعنف على المتظاهرين السلميين.

وأظهر الاستطلاع أن المرشح الرئاسي الديمقراطي جو بايدن لا يزال مفضلاً لهزيمة الرئيس دونالد ترامب في انتخابات نوفمبر ، لكن الهامش لم يتغير عن الشهر الماضي. كان بايدن مدعومًا بنسبة 49 في المائة من الناخبين في حين حصل ترامب على دعم بنسبة 42 في المائة فقط.