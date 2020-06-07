اليوم السابع
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ارتفاع مؤشر سوق الأسهم السعودية بنسبة 0.71% بمستهل التعاملات وسط صعود 17 قطاع

الأحد، 07 يونيو 2020 11:39 ص
ارتفاع مؤشر سوق الأسهم السعودية بنسبة 0.71% بمستهل التعاملات وسط صعود 17 قطاع بورصة السعودية
كتب هانى الحوتى

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ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.71% رابحاً 51.35 نقطة ليصل إلى مستوى 7259.13 نقطة، كما ارتفع مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 1.65% رابحاً 129.03 نقطة ليصل إلى مستوى 7939.79 نقطة، وبلغ حجم التداول 119.3 مليون سهم بقيمة 2.3 مليار ريال.
 
وارتفع 17 قطاعاً بسوق السعودية على رأسها قطاع الأدوية بنسبة 3.27%، أعقبه قطاع السلع الرأسمالية بنسبة 1.56%، تلاه قطاع المواد الأساسية بنسبة 1.20%، ثم قطاع الاستثمار والتمويل بنسبة 1.01%، ثم قطاع تجزئة السلع الكمالية بنسبة 0.95%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.88%، ثم قطاع الرعاية الصحية بنسبة 0.82%، ثم قطاع السلع طويلة الأجل بنسبة 0.79%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.68%، ثم قطاع الطاقة بنسبة 0.61%، ثم قطاع الخدمات التجارية والمهنية بنسبة 0.60%، ثم قطاع التطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 0.57%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.56%، فيما تراجع قطاع تجزئة الأغذية بنسبة 0.46%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.24%، ثم قطاع المرافق العامة بنسبة 0.17%.
 
وارتفع 156 سهماً خلال جلسة تداول اليوم على رأسها سهم "الأهلية" بنسبة 9.94%، ثم سهم "جبسكو" بنسبة 6.79%، ثم سهم "المتقدمة" بنسبة 4.49%، فيما تراجع 27 سهماً على رأسها سهم "بوبا العربية" بنسبة 2.43%، ثم سهم "الرياض ريت" بنسبة 1.90%، ثم سهم "ملكية ريت" بنسبة 1.78%، فيما تصدر سهم "الراجحي" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغ 227 مليون ريال سعودي.
 
وفي سياق متصل أعلنت شركة البلاد المالية، عن إجراء عملية إعادة التوازن لسلة الصكوك المكونة لصندوق البلاد المتداول للصكوك السيادية السعودية، لتتماشى مع مكونات المؤشر الاسترشادي للصندوق، وتم إجراء عملية إعادة التوازن للصندوق.
 

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