نيودلهى (أ ش أ)

أعلنت وزارة الصحة الهندية اليوم الأحد، ارتفاع حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا فى البلاد إلى 246 ألفا و628 حالة، وأوضحت الوزارة - فى بيان نقلته قناة "أنديا تي في" الهندية - أنه تم تسجيل 9887 حالة إصابة جديدة بالفيروس خلال الـ24 ساعة الماضية؛ لتحتل بذلك الهند المرتبة الخامسة على مستوى العالم من حيث تفشي الوباء، وفقا لبيانات جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية.

وأضافت الوزارة أنه ما زال هناك 120 ألفا و406 حالات تتلقى العلاج، بينما تعافت 119 ألفا و293 حالة، فيما تم تسجيل 6 آلاف و929 حالة وفاة جراء الفيروس بالبلاد. يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

وكانت شركة صن فارما الهندية، أعلنت تجارب سريرية على دواء مشتق من النباتات يتم تطويره لعلاج فيروس كورونا ، والانضمام إلى السباق للعثور على علاج فعال للمرض الذى قتل ما يقرب من 400ألف شخص حول العالم.

ووفقا لتقريرلوكاله "بلومبرج" ستبدأ أكبر شركة تصنيع أدوية في الهند تجارب المرحلة الثانية على 210 مريضًا عبر 12 مركزًا في الهند، ومن المتوقع ظهورالنتائج بحلول أكتوبر، وقالت الشركة إن العلاج ،AQCH ، تم تطويره في البداية لعلاج حمى الضنك ولكنه أظهر تأثيرًا واسعًا مضادًا للفيروسات في الاختبارات المعملية ضد الفيروس التاجى..

هذا هو أول دواء نباتي يسمح بتجارب سريرية من قبل منظم الأدوية الهندي لمحاربة مسببات الأمراض القاتلة التي مرضت 6.6 مليون شخص على مستوى العالم وليس لديه علاج أو لقاح معتمد حتى الآن. يعتبر دواء صن فارما التجريبي من بين عدد قليل من الأدوية التي يتم اختبارهم في جميع أنحاء العالم للخروج من الهند.