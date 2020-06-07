وأضافت الوزارة أنه ما زال هناك 120 ألفا و406 حالات تتلقى العلاج، بينما تعافت 119 ألفا و293 حالة، فيما تم تسجيل 6 آلاف و929 حالة وفاة جراء الفيروس بالبلاد.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.