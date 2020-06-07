اليوم السابع
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إيران : مستعدون لمزيد من عمليات تبادل السجناء مع أمريكا

الأحد، 07 يونيو 2020 08:36 م
إيران : مستعدون لمزيد من عمليات تبادل السجناء مع أمريكا عباس موسوى
رويترز

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نقلت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الرسمية عن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية عباس موسوى، اليوم الأحد، إن إيران مستعدة لمزيد من عمليات تبادل السجناء مع الولايات المتحدة.

واطلقت السلطات الإيرانية يوم الخميس الماضى، سراح الأمريكي مايكل وايت المحتجز في إيران منذ 2018 في إطار اتفاق سمحت الولايات المتحدة بموجبه للطبيب الأمريكى من أصل إيرانى مجيد طاهرى بزيارة إيران، في حالة نادرة من التعاون الأمريكي الإيراني.

جاء الإفراج عن وايت بعد يومين من ترحيل الولايات المتحدة للأستاذ الجامعي الإيراني سيروس أصغري الذي كان مسجونا في الولايات المتحدة، على الرغم من تبرئته من تهمة سرقة أسرار تجارية.

وقال موسوي "إذا كان من الممكن تبادل السجناء، فنحن على استعداد لتحرير باقي الأفراد المسجونين في أمريكا وإعادتهم إلى البلاد".


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