إندونيسيا تسجل 672 إصابة جديدة بكورونا و50 حالة وفاة

رصدت إندونيسيا 672 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا اليوم الأحد، ليرتفع عدد الإصابات هناك إلى 31186 حالة.
وقال أحمد يوريانتو المسؤول بوزارة الصحة إن هناك 50 وفاة جديدة بالمرض مما يرفع حصيلة الوفيات إلى 10498.
وكانت قد قالت وزارة الشؤون الدينية في إندونيسيا، إن البلاد ألغت الحج هذا العام في أكبر الدول الإسلامية سكانا بسبب تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد.
ويخرج مئات الآلاف من الإندونيسيين سنويا في رحلات حج لزيارة الحرمين الشريفين في مكة والمدينة بالسعودية. وتطبق إندونيسيا نظام حصص لا يسمح للشخص بأداء الحج سوى مرة واحدة كل 20 عاما وفقا لأمانة مجلس الوزراء.
وكانت السلطات السعودية قالت بالفعل إن الحج والعمرة معلقان لحين إشعار آخر.
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