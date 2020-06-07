اليوم السابع
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إعادة 1900 مصرى من قطر عن طريق سلطنة عمان

الأحد، 07 يونيو 2020 03:18 م
إعادة 1900 مصرى من قطر عن طريق سلطنة عمان وزارة الطيران المدنى
كتبت رحاب نبيل

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أعلنت مصادر مطلعة بالطيران المدنى عن الاتفاق مع شركة عمانية على نقل المصريين العالقيين فى الدوحة إلى مسقط، على أن تقوم شركة إير كايرو التابعة لوزارة الطيران المدنى بنقلهم من مسقط إلى أرض الوطن. 
 
وأضافت المصادر، فى تصريحات صحفية، أن وزارة الطيران فى انتظار قرار مجلس الوزراء لتحديد موعد العودة خلال أسبوع، مؤكدة أن الدولة استجابت لنداء المصريين العالقين فى قطر، وستكون المرحلة الأولى لعودة ما يقرب من 1900 مصرى، وستتم أعادتهم لأرض الوطن من مسقط عن طريق شركة إير كايرو، بينما يتم نقلهم من الدوحة عن طريق الشركة العمانية.

المصريين العالقين

قطر

وزارة الطيران

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