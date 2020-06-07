إصابة حاخام اليهود الأكبر فى روسيا بفيروس كورونا

أعلن المكتب الصحفى لحاخام اليهود الأكبر فى روسيا بيرل لازار إصابته بفيروس كورونا المستجد.
وذكر المكتب الصحفي للحاخام الأكبر في روسيا ، في بيان نقلته وكالة أنباء (تاس) الروسية اليوم الأحد ، أن الحاخام تم تشخيص فيروس كورونا لديه ، وهو يخضع حاليا للمراقبة الطبية ، وحالته الصحية لا تثير أي مخاوف".
يُذكر أن لازار ليس هو الأول من كبار رجال الدين اليهود في روسيا ، الذين طالهم الفيروس التاجي ، حيث دخل إسحق كوهين حاخام كنيس موسكو إلى المستشفى في مارس الماضي عقب إصابته بالفيروس.
إصابة حاخام اليهود الأكبر فى روسيا بفيروس كوروناالأحد، 07 يونيو 2020 05:47 م
كورونا فى روسيا
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أعلن المكتب الصحفى لحاخام اليهود الأكبر فى روسيا بيرل لازار إصابته بفيروس كورونا المستجد.
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