إصابة حاخام اليهود الأكبر فى روسيا بفيروس كورونا

أ ش أ

أعلن المكتب الصحفى لحاخام اليهود الأكبر فى روسيا بيرل لازار إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وذكر المكتب الصحفي للحاخام الأكبر في روسيا ، في بيان نقلته وكالة أنباء (تاس) الروسية اليوم الأحد ، أن الحاخام تم تشخيص فيروس كورونا لديه ، وهو يخضع حاليا للمراقبة الطبية ، وحالته الصحية لا تثير أي مخاوف".

يُذكر أن لازار ليس هو الأول من كبار رجال الدين اليهود في روسيا ، الذين طالهم الفيروس التاجي ، حيث دخل إسحق كوهين حاخام كنيس موسكو إلى المستشفى في مارس الماضي عقب إصابته بالفيروس.