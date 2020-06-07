إزالة 13 حالة تعدى على أرضى زراعية بدير مواس فى المنيا

المنيا- حسن عبدالغفار

تمكنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ديرمواس اليوم من تنفيذ حملة إزالة مكبرة على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة، وقد أسفرت الحملة عن تنفيذ 13 حالة تعدى علي الأراضي الزراعيه ومخالفة للقانون119 .

ونفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ديرمواس حملة إزالات مكبرة للتعديات علي الأراضي الزراعية ومخالفات بناء القانون 119 بتوجيهات من رئيس المركز ومشاركة نائبا رئيس المركز ورئيس القرية وقوات شرطة دلجا .

اسفرت الحملة عن إزالة 8 حالات تعدى علي الأراضي الزراعية بمساحة 11 قيراط و12 سهم كما تم إزالة 5 حالات بناء مخالفه للقانون 119 لسنة 2008 بمساحة 350 متر بقرية دلجا .

يأتي ذلك تنفيذا لتكليفات اللواء اسامه القاضي محافظ المنيا الذي يولي ازالة التعديات اهمية خاصة للحفاظ علي الرقعة الزراعية وأملاك الدوله حق الشعب وفرض هيبة الدوله وعدم استغلال الجهود المبذوله من الدولة لمجابهة فيروس كورونا واتخاذ الاجراءات الوقائية والاحترازيه لمنع انتشار الفيروس.

علي جانب اخر بدأت المهندسة نبيله علي محمود مهام عملها رئيسا لمركز ومدينة ديرمواس ضمن حركة المحليات الأخيرة والتى اعلنها اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية واللواء اسامه القاضي محافظ المنيا .