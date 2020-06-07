اليوم السابع
Ads
الأحد، 07 يونيو 2020 05:12 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

إزالة 13 حالة تعدى على أرضى زراعية بدير مواس فى المنيا

الأحد، 07 يونيو 2020 04:14 م
إزالة 13 حالة تعدى على أرضى زراعية بدير مواس فى المنيا جانب من الإزالة
المنيا- حسن عبدالغفار

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تمكنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ديرمواس اليوم من تنفيذ حملة إزالة مكبرة على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة، وقد أسفرت الحملة عن تنفيذ 13 حالة تعدى  علي الأراضي الزراعيه ومخالفة للقانون119 .

ونفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ديرمواس حملة إزالات مكبرة للتعديات علي الأراضي الزراعية ومخالفات بناء القانون 119 بتوجيهات من رئيس المركز ومشاركة نائبا رئيس المركز ورئيس القرية وقوات شرطة دلجا .

اسفرت الحملة عن إزالة 8 حالات تعدى علي الأراضي الزراعية بمساحة 11 قيراط و12 سهم كما تم إزالة 5 حالات بناء مخالفه للقانون 119 لسنة 2008  بمساحة 350  متر بقرية دلجا .

يأتي ذلك تنفيذا لتكليفات اللواء اسامه القاضي محافظ المنيا الذي يولي ازالة التعديات اهمية خاصة للحفاظ علي الرقعة الزراعية وأملاك الدوله حق الشعب وفرض هيبة الدوله وعدم استغلال الجهود المبذوله من الدولة لمجابهة فيروس كورونا واتخاذ الاجراءات الوقائية والاحترازيه لمنع انتشار الفيروس.

علي جانب اخر بدأت المهندسة نبيله علي محمود مهام عملها رئيسا لمركز ومدينة ديرمواس ضمن حركة المحليات الأخيرة والتى اعلنها  اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية واللواء اسامه القاضي محافظ المنيا .

 


اخبار المحافظات

اخبار المنيا

ديرمواس

وحدات محلية

إزالة تعديات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
السيسى يوجه بالتوسع فى تطبيق الميكنة لإنشاء قواعد بيانات تدعم الحوكمة

السيسى يوجه بالتوسع فى تطبيق الميكنة لإنشاء قواعد بيانات تدعم الحوكمة

"تشريعية البرلمان" توافق مبدئيا على مشروع قانون لجان التوفيق فى المنازعات

"تشريعية البرلمان" توافق مبدئيا على مشروع قانون لجان التوفيق فى المنازعات

السيسى يؤكد فى اتصال هاتفى مع رئيس وزراء إيطاليا موقف مصر الاستراتيجي الثابت تجاه الأزمة الليبية المتمثل فى استعادة أركان ومؤسسات الدولة الوطنية الليبية.. وإنهاء انتشار الجماعات الإجرامية والميليشيات الإرهابية

السيسى يؤكد فى اتصال هاتفى مع رئيس وزراء إيطاليا موقف مصر الاستراتيجي الثابت تجاه الأزمة الليبية المتمثل فى استعادة أركان ومؤسسات الدولة الوطنية الليبية.. وإنهاء انتشار الجماعات الإجرامية والميليشيات الإرهابية

أول فيديو لوزير الرى بعد خروجه من العزل: "بقول لكل الفلاحين البسوا الكمامة"

أول فيديو لوزير الرى بعد خروجه من العزل: "بقول لكل الفلاحين البسوا الكمامة"

آثار الحكيم عن إصابة نجلها بكورونا : "محجوز وبيتعالج فى البيت"

آثار الحكيم عن إصابة نجلها بكورونا : "محجوز وبيتعالج فى البيت"

السيسى يتلقى اتصالاً من رئيس وزراء إيطاليا حول تطورات القضية الليبية

السيسى يتلقى اتصالاً من رئيس وزراء إيطاليا حول تطورات القضية الليبية

سعر الريال السعودى اليوم الأحد 7-6-2020 أمام الجنيه المصرى

سعر الريال السعودى اليوم الأحد 7-6-2020 أمام الجنيه المصرى

إصابة خفيرين فى هجوم مسلح على مكتب بريد بالمنوفية

إصابة خفيرين فى هجوم مسلح على مكتب بريد بالمنوفية

س & ج.. هل ينتقل حسام عاشور للزمالك بعد رحيله عن الأهلى؟

س & ج.. هل ينتقل حسام عاشور للزمالك بعد رحيله عن الأهلى؟

تشريعية مجلس النواب توافق نهائيا على مشروع قانون مجلس الشيوخ

تشريعية مجلس النواب توافق نهائيا على مشروع قانون مجلس الشيوخ

الحكومة الإسرائيلية تصادق على تعيين أميرة أورون سفيرة جديدة لدى القاهرة

الحكومة الإسرائيلية تصادق على تعيين أميرة أورون سفيرة جديدة لدى القاهرة

البنك المركزى يعلن انخفاض الاحتياطى الأجنبى إلى 36 مليار دولار نهاية مايو

البنك المركزى يعلن انخفاض الاحتياطى الأجنبى إلى 36 مليار دولار نهاية مايو

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة