اليوم السابع
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إدارة العريش الرياضية تستعد لعودة النشاط بفرق تعقيم للمنشآت.. صور

الأحد، 07 يونيو 2020 04:19 م
إدارة العريش الرياضية تستعد لعودة النشاط بفرق تعقيم للمنشآت.. صور مشاركون فى حملة التعقيم
شمال سيناء - محمد حسين

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أعلنت اليوم إدارة العريش الرياضية، تجهيز فرق تطوعية من الشباب للرش والتعقيم، تنفيذا لقرار رئيس مجلس الوزراء، باتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد، واستعدادا لعودة نشاط الهيئات الشبابية والرياضية .

وأوضح البيان أنه تستعد إدارة شباب العريش بحملة تعقيم وتطهير بمقر الإدارة وبمراكز الشباب والأندية، وذلك لتقليل خطر انتشار الفيروس. ويقوم بالحملات شباب بدعم وتوجيه من مديرية الشباب والرياضة، تحت إشراف إيهاب حسن، مدير مديرية الشباب والرياضة بشمال سيناء. وسبق وعقدت الإدارة الرياضية بمركز بئر العبد بشمال سيناء، اجتماعا بمشاركة 13 مدير مركز شباب ونادى رياضى، ناقشوا الاستعداد لعودة النشاط بمراكز الشباب والأندية.

قال كليب راشد، وكيل مديرية الشباب والرياضة بشمال سيناء، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، إن الاجتماع ترأسه عبدالعزيز عيد كريم، مدير إدارة شباب بئر العبد، وأبدى خلاله كافة قيادات مراكز الشباب والرياضية جاهزيتهم لاستئناف الأنشطة الرياضية، واستمرار حملات تطهير وتعقيم مراكز الشباب، وإعداد سجلات الأنشطة ونظافة المراكز، وإعداد سجل للتردد لضمان سلامة الشباب والعاملين بمراكز الشباب والأندية، وإعداد قاعدة بيانات للمتطوعين بمراكز الشباب، وإجراء التنسيق مع رئيس المدينة ورؤساء القرى التى بها مراكز شباب، أثناء عملية التعقيم والتطهير بالمدينة والقرى.

 وأعلنت مديرية الشباب والرياضة بشمال سيناء، عن إنشاء أسوار جديدة لملاعب مركز شباب بالوظة التابع لإدارة رمانة الرياضية .وأوضح البيان، أن أعمال الإنشاءات فى مراحلها الأخيرة، تمهيدا لاستلامها ضمن انشاءات رياضية متعددة يجرى العمل فيها على أرض شمال سيناء .وفى بيانها أعلنت الشباب والرياضة بشمال سيناء الانتهاء من تنفيذ حملات تعقيم لمنشآت بنطاق إدارة رمانة الرياضية تحت إشراف إيهاب حسن عبد الوهاب، مدير عام مديرية الشباب والرياضة بشمال سيناء، وكليب راشد ومحمد عبدالقادر مدير إدارة رمانة.

 

وقام نادى الفيروز بمركز شباب قاطية بتعقيم وتطهير جميع المصالح الحكومية بالقرية وهى مركز شباب قاطية والمدرستين الاعدادية والابتدائية والوحدة المحلية والوحدة الصحية، وبعض المحلات التجارية الخاصة والصيدليات ضمن الاجراءات الاحترازية  لفيروس كورونا المستجد .كما نفذ مركز شباب نجيلة حملة تعقيم وتطهير من خلال نادى التطوع بالمركز وذلك لكل المنشآت والمصالح الحكومة الموجودة بالقرية، ونفذ مركز شباب السلام بإدارة الشباب والرياضة برمانة حملة تعقيم وتطهير لمركز شباب السلام والوحدة الصحية والوحدة المحلية بقرية السلام .

مشارك فى حملة التعقيم (2)
مشارك فى حملة التعقيم
 
مشاركون فى حملة التعقيم (2)
مشاركون فى حملة التعقيم
 
مشارك فى حملة التعقيم (1)
مشارك فى حملة التعقيم
 
مشاركون فى حملة التعقيم (1)
مشاركون فى حملة التعقيم

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