إحالة عامل لمحكمة الجنايات بسوهاج لإتجاره فى الهيروين والأقراص المخدرة

سوهاج - عمرو خلف

أحال المستشار احمد عبد الباقى التونى المحامى العام لنيابات شمال سوهاج المتهم "أ.ح.ع" 24 سنة عامل الى محكمة الجنايات بعد اتهامه بالاتجار فى الهيروين والأقراص المخدرة بدائرة مركز طهطا ، وبدأت أحداث الواقعة بدائرة مركز سوهاج عندما وردت معلومات لضباط مباحث مركز طهطا مفادها قيام المتهم بالاتجار فى الهيروين والأقراص المخدرة بدائرة المركز، وترويج بضاعته على الزبائن من الشباب، والمتعاطين وراغبى الشراء وأصحاب الكيف .

وبعد تقنين الإجراءات أكدت التحريات صحة المعلومات الواردة من أحد المصادر السرية، وتم القبض على المتهم، وبحوزته عدد من تذاكر الحشيش وشرائط الأقراص المخدرة ترامادول ، وبمواجهته اعترف بالاتجار فى المخدرات، وتم التحفظ على المضبوطات، وبعرض المتهم على النيابة أمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيق وتم تجديدها الى 15 يوما وتمت إحالته الى محكمة الجنايات.

وفى وقت سابق، قررت محكمة جنح مركز سوهاج تجديد حبس المتهم "س.أ" 15 يوما على ذمة التحقيق لاتهامه بالإتجار فى الشبو المخدر بدائرة مركز سوهاج.

بدأت أحداث الواقعة بدائرة مركز سوهاج عندما وردت معلومات لضباط مباحث مركز سوهاج مفادها قيام المتهم بالاتجار فى الشبو المخدر بدائرة مركز سوهاج ، وترويج بضاعته على الزبائن من الشباب، والمتعاطين وراغبى الشراء وأصحاب الكيف .

وعقب تقنين الإجراءات أكدت التحريات صحة المعلومات الواردة من أحد المصادر السرية، وتم القبض على المتهم، وبحوزته 20 كيس من الشبو المخدر، وبمواجهته اعترف بالاتجار فى المخدرات، تم التحفظ على المضبوطات، وبعرض المتهم على النيابة أمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيق تم تجديدها 15 يوما من قبل محكمة الجنح.



