أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الأحد 7-6-2020

كتب هانى الحوتى

ينشر "اليوم السابع" أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية فى ختام تعاملات اليوم الأحد 7-6 -2020، وجاءت أبرزها إنهاء مؤشرات البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والأجانب، وسط أحجام تداول مرتفعة، كما ارتفع رأس المال السوقى للبورصة بنحو 17.3 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 585.474 مليار جنيه.



إيقاف تداول 45 شركة قررت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على أسهم 29 شركة لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% خلال جلسة تداول اليوم الأحد، وهم الإسماعيلية مصر للدواجن، العقارية للبنوك الوطنية للتنمية، الوادى العالمية للاستثمار والتنمية، التعمير والاستشارات الهندسية، شمال الصعيد للتنمية والإنتاج الزراعي-نيوداب، بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية، أوراسكوم للتنمية مصر، شارم دريمز للاستثمار السياحي، المجموعة المالية هيرمس القابضة، البنك التجاري الدولي-مصر، اميرالد للاستثمار العقاري، رواد السياحة-رواد، الخدمات الملاحية والبترولية-ماريديف، المهندس للتأمين، الكابلات الكهربائية المصرية.

كما تم إيقاف تداول أسهم؛ المصريين للإسكان والتنمية والتعمير، كفر الزيات للمبيدات والكيماويات، السويس للأسمنت، العامة لمنتجات الخزف والصيني، زهراء المعادي للاستثمار والتعمير، بنك كريدي أجريكول مصر، الدلتا للسكر، مرسى مرسى علم للتنمية السياحية، القلعة للاستشارات المالية، رمكو لإنشاء القرى السياحية، العامة للصوامع والتخزين، أوراسكوم كونستراكشون بي ال سي، الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية، الصعيد العامة للمقاولات والاستثمار العقاري، الشركة العربية لإدارة وتطوير الأصول.

وتم إيقاف تداول أسهم؛ سبأ الدولية للأدوية والصناعات الكيماوية، مصرف أبوظبي الإسلامي-مصر، العامة لصناعة الورق-راكتا، السعودية المصرية للاستثمار والتمويل، النصر للملابس والمنسوجات-كابو، أسمنت بورتلاند طرة المصرية، مجموعة طلعت مصطفى القابضة، الشرقية الوطنية للأمن الغذائي، جنوب الوادي للأسمنت، العربية المتحدة للشحن والتفريغ، أطلس للاستثمار والصناعات الغذائية، السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار-سوديك، المصرية العربية (ثمار) لتداول الأوراق المالية، مصر الجديدة للإسكان والتعمير، جولدن كوست السخنة للاستثمار السياحي.



البورصة تربح 17.3 مليار جنيه ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والأجانب، وسط أحجام تداول مرتفعة، كما ارتفع رأس المال السوقى للبورصة بنحو 17.3 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 585.474 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 610.7 مليون ورقة مالية بقيمة 1.8 مليار جنيه، عبر تنفيذ 49.1 ألف عملية لعدد 172 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 79.99% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 7.15%، والعرب على 12.86% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 37.98% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 62.01%.

ومالت صافى تعاملات الأفراد المصريين والمؤسسات العربية للبيع بقيمة 376.2 مليون جنيه، 187.6 مليون جنيه، على التوالى، فيما مالت صافى تعاملات الأفراد العرب والأجانب والمؤسسات المصرية والأجنبية للشراء بقيمة 10.4 مليون جنيه، 5.1 مليون جنيه، 538.3 مليون جنيه، 10 مليون جنيه، على التوالى.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 4.59% ليغلق عند مستوى 11108 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 3.63% ليغلق عند مستوى 1648 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 4.07% ليغلق عند مستوى 12681 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 3.4% ليغلق عند مستوى 4261 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 3.09% ليغلق عند مستوى 1259 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوى الأوزان"، بنسبة 3.31% ليغلق عند مستوى 2028 نقطة، وزاد مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.88% ليصل إلى مستوى 686 نقطة.

وصعدت أسهم 145 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 13 شركة، ولم تتغير مستويات 18 شركة. وضمت الأسهم المرتفعة:

- المهندس للتأمين بسعر إغلاق 13.800 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.87%.

- الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية-شركة منقسمة بسعر إغلاق 16.750 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.76%.

- العقارية للبنوك الوطنية للتنمية بسعر إغلاق 7.030 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.67%.

- التعمير والاسشارات الهندسية بسعر إغلاق 13.030 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.50%.

- الوادي العالمية للاستثمار والتنمية بسعر إغلاق 9.440 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.26%.



وضمت الأسهم المتراجعة: - كفر الزيات للمبيدات والكيماويات بسعر إغلاق 25.370 جنيه بنسبة تراجع بلغت 5.55%.

- مطاحن ومخابز الإسكندرية بسعر إغلاق 10.210 جنيه بنسبة تراجع بلغت 2.39%.

- مجموعة جي.إم.سي للاستثمارات الصناعية والتجارية المالية بسعر إغلاق 0.539 جنيه بنسبة تراجع بلغت 2.36%.

- النصر لتصنيع الحاصلات الزراعية بسعر إغلاق 24.210 جنيه بنسبة تراجع بلغت 2.10%.

- العز الدخيلة للصلب-الإسكندرية بسعر إغلاق 393.810 جنيه بنسبة تراجع بلغت 1.48%.