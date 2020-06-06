اليوم السابع
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10 مبادرات أطلقتها وزارة الاتصالات لبناء الإنسان المصرى .. تعرف عليها

السبت، 06 يونيو 2020 02:59 م
10 مبادرات أطلقتها وزارة الاتصالات لبناء الإنسان المصرى .. تعرف عليها الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء
كتبت هند مختار

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استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تقريرا من الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، تضمن أبرز المبادرات التي أطلقتها الوزارة  خلال الفترة الماضية والتي تستهدف بناء الإنسان المصري، ودعم عملية التحول الرقمي ونستعرض هذه المبادرات فى السطور التالية:
 
"فرصتنا.. رقمية" وتستهدف تعزيز مساهمة الشركات الصغيرة والمتوسطة فى تنفيذ مشروعات التحول الرقمي للجهات الحكومية
 
 
-"مستقبلنا.. رقمي" منحة مجانية لتدريب 100 ألف شاب في مجالات برمجيات "الويب" وعلوم البيانات والتسويق الإلكتروني
 
-" شغلك من بيتك" تستهدف توعية وتدريب الشباب على مهارات العمل الحُر والعمل عن بعد
 
 
-البدء في إنشاء المرحلة الأولى من مدينة "المعرفة" في العاصمة الإدارية الجديدة بالتعاون مع القوات المسلحة المصرية بتكلفة إنشائية 2 مليار جنيه
 
-إنشاء 6 مجمعات للإبداع التكنولوجي في 6 محافظات لخلق منظومة تجمع أصحاب العمل من الشركات والأعمال التجارية والأكاديميين ورواد الأعمال
 
-زيادة أعداد المتدربين في مجالات التكنولوجيا المختلفة من 4 آلاف متدرب في 2018 إلى 13 ألف متدرب بنهاية 2019 
 
-تدريب  60 الف متدرب في المهارات الأساسية للتكنولوجيا وذلك بنهاية 2020
 
-"قدوة- تك" لدعم المرأة المصرية وتمكينها باستخدام تكنولوجيا المعلومات من خلال دعم مهارات رائدات الأعمال من صاحبات الحرف اليدوية في مجال التسويق الرقمي
 
-تكثيف أنشطة رعاية الأفكار ودعم المسابقات الإبداعية للشباب والشركات الناشئة لتحفيزهم على إبتكار حلول تكنولوجية تساهم في مواجهة تداعيات فيروس كورونا
 
-تدريب أكثر من 2000 شخص من ذوي القدرات الخاصة في الأكاديمية الوطنية لتدريب الأشخاص ذوي القدرات الخاصة من 12 دولة أفريقية
 
 
 
 

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