اليوم السابع
Ads
السبت، 06 يونيو 2020 09:09 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

مستشفى إسنا للحجر الصحى تعلن خروج 23 حالة تعافى من كورونا.. صور

السبت، 06 يونيو 2020 07:50 ص
مستشفى إسنا للحجر الصحى تعلن خروج 23 حالة تعافى من كورونا.. صور مستشفى إسنا للحجر الصحى تعلن خروج 23 حالة تعافى
الأقصر – أحمد مرعى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلنت الدكتورة إلهام محمد محمود مدير عام مستشفى إسنا التخصصي، واستشاري مكافحة العدوى بالأمانة العامة للمراكز الطبية المتخصصة، أن مستشفى إسنا للحجر الصحى، نجحت اليوم السبت، وتحت إشراف الدكتور إبراهيم شنقير مدير العزل الصحي، وإشراف طبي لكل من الدكتور شريف موسي والدكتور أمير عدنان، فى إخراج عدد 23 حالة تعافي من المواطنين المصريين المصابين بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، من مستشفى العزل الصحي بإسنا بعد تلقيهم العلاج والرعاية الكاملة والذين جاءت نتائجهم سلبية في نهاية المطاف.

وأضافت مدير عام مستشفي إسنا التخصصي للحجر الصحى، فى بيان صحفى، أنه من بين الحالات المتعافية 3 حالات كانوا في حالة حرجة في العناية المركزة وحالتان لمسنين تجاوز أعمارهم ما بين السبعين والثمانين عاماً، حيث تقدمت إدارة مستشفي اسنا التخصصي بقيادة الدكتورة إلهام محمود وجميع العاملين بالمستشفى بتقديم التهنئة لجميع المتعافين وتقديم كامل الدعم النفسي لهم.

ومن جانب آخر تقدم أيضا المتعافين بالتحية والعرفان لجنود وأبطال الجيش الأبيض بمستشفي إسنا التخصصي علي التفاني والاخلاص في تقديم كامل الدعم العلاجي والنفسي للمرضى لتجاوز الأزمة الصحية، وتمني الفريق الطبى بالمستشفى لجميع المرضي بالشفاء التام والعاجل باذن الله وكرمه، مستمدين عزيمتهم من الله من أجل تجاوز هذة المحنة، سائلين المولى عز وجل أن يرفع البلاء والوباء عن مصر.

وكانت قد شهدت مستشفى إسنا التخصصى للحجر الصحى، الخميس الماضى، فرحة كبيرة بخروج أكبر عدد تعافي علي مستوي الجمهورية، حيث صرحت الدكتورة إلهام محمد محمود مدير عام مستشفي إسنا التخصصي، وإستشاري مكافحة العدوي بالأمانة العامة، أنه تم تحت إشراف الدكتور محمد حمزة كشك رئيس فريق العزل الصحي، أنه تقرر خروج أكبر عدد تعافي علي مستوي الجمهورية والذين بلغ عددهم 28 حالة تعافي من المواطنين المصريين المصابين بفيروس كورونا المستجد "كوفيد19"، وذلك بعد تلقيهم العلاج والرعاية الكاملة داخل مستشفي اسنا التخصصي والتي جاءت نتائجهم سلبية في نهاية المطاف.

الفرحة بشفاء وتعافى المصابين
الفرحة بشفاء وتعافى المصابين

 

جانب من خروج المتعافين من مستشفى إسنا
جانب من خروج المتعافين من مستشفى إسنا

 

خروج 23 حالة تعافى بين المصابين بنجاح كبير
خروج 23 حالة تعافى بين المصابين بنجاح كبير

 

سيلفى الفرحة بشفاء المصابين بمستشفى إسنا
سيلفى الفرحة بشفاء المصابين بمستشفى إسنا

 

فرحة الفريق الطبى بخروج 23 حالة تعافى بين المصابين بنجاح كبير
فرحة الفريق الطبى بخروج 23 حالة تعافى بين المصابين بنجاح كبير

 

مستشفى إسنا للحجر الصحى تعلن خروج 23 حالة تعافى
مستشفى إسنا للحجر الصحى تعلن خروج 23 حالة تعافى

 


الاقصر

مستشفى اسنا للحجر

شفاء مصابى كورونا

اخبار الاقصر

علاج المصابين بكورونا

مستشفى اسنا التخصصى

اخبار المحافظات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
السكة الحديد: تشغل قطارين إضافيين على خط "القاهرة - أسوان"

السكة الحديد: تشغل قطارين إضافيين على خط "القاهرة - أسوان"

طقس اليوم مائل للحرارة وشبورة على القاهرة والوجه البحرى والعظمى بالعاصمة 33

طقس اليوم مائل للحرارة وشبورة على القاهرة والوجه البحرى والعظمى بالعاصمة 33

التعليم تعلن اليوم نتيجة الصفين الأول والثانى الثانوى إلكترونيا على موقع الوزارة

التعليم تعلن اليوم نتيجة الصفين الأول والثانى الثانوى إلكترونيا على موقع الوزارة

انتهاء اليوم الـ73 لحظر التجوال وإعادة الانتشار الشرطى فى الثامنة مساء

انتهاء اليوم الـ73 لحظر التجوال وإعادة الانتشار الشرطى فى الثامنة مساء

الكهرباء: القطاع يتعرض لخسائر مالية جسيمة لوقف التحصيل من كبار المشتركين

الكهرباء: القطاع يتعرض لخسائر مالية جسيمة لوقف التحصيل من كبار المشتركين

شاهد.. فرحة 26 متعافيًا من كورونا بالخروج من مستشفى التأمين الصحى ببنى سويف

شاهد.. فرحة 26 متعافيًا من كورونا بالخروج من مستشفى التأمين الصحى ببنى سويف

انتهاء اليوم الـ73 لحظر التجوال.. وإعادة الانتشار الشرطى فى الثامنة مساءً

انتهاء اليوم الـ73 لحظر التجوال.. وإعادة الانتشار الشرطى فى الثامنة مساءً

قيادات المحليات الجدد يتسلمون عملهم بالمحافظات.. والوزير: "انزلوا الشارع"

قيادات المحليات الجدد يتسلمون عملهم بالمحافظات.. والوزير: "انزلوا الشارع"

"لو هتشترى بالتقسيط".. 6 نقاط خد بالك منها أثناء التعاقد

"لو هتشترى بالتقسيط".. 6 نقاط خد بالك منها أثناء التعاقد

غدا.. اعتماد نتائج أبحاث الشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية

غدا.. اعتماد نتائج أبحاث الشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية

الأحوال الشخصية.. قصة قانون حائر بين البرلمان والحكومة ويواجه شبح الإرجاء

الأحوال الشخصية.. قصة قانون حائر بين البرلمان والحكومة ويواجه شبح الإرجاء

شاكر: تحويل مستشفى الكهرباء لـ"حجر صحى" يتطلب موافقة وزارة الصحة

شاكر: تحويل مستشفى الكهرباء لـ"حجر صحى" يتطلب موافقة وزارة الصحة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة