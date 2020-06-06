مستشفى إسنا للحجر الصحى تعلن خروج 23 حالة تعافى من كورونا.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

أعلنت الدكتورة إلهام محمد محمود مدير عام مستشفى إسنا التخصصي، واستشاري مكافحة العدوى بالأمانة العامة للمراكز الطبية المتخصصة، أن مستشفى إسنا للحجر الصحى، نجحت اليوم السبت، وتحت إشراف الدكتور إبراهيم شنقير مدير العزل الصحي، وإشراف طبي لكل من الدكتور شريف موسي والدكتور أمير عدنان، فى إخراج عدد 23 حالة تعافي من المواطنين المصريين المصابين بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، من مستشفى العزل الصحي بإسنا بعد تلقيهم العلاج والرعاية الكاملة والذين جاءت نتائجهم سلبية في نهاية المطاف.

وأضافت مدير عام مستشفي إسنا التخصصي للحجر الصحى، فى بيان صحفى، أنه من بين الحالات المتعافية 3 حالات كانوا في حالة حرجة في العناية المركزة وحالتان لمسنين تجاوز أعمارهم ما بين السبعين والثمانين عاماً، حيث تقدمت إدارة مستشفي اسنا التخصصي بقيادة الدكتورة إلهام محمود وجميع العاملين بالمستشفى بتقديم التهنئة لجميع المتعافين وتقديم كامل الدعم النفسي لهم.

ومن جانب آخر تقدم أيضا المتعافين بالتحية والعرفان لجنود وأبطال الجيش الأبيض بمستشفي إسنا التخصصي علي التفاني والاخلاص في تقديم كامل الدعم العلاجي والنفسي للمرضى لتجاوز الأزمة الصحية، وتمني الفريق الطبى بالمستشفى لجميع المرضي بالشفاء التام والعاجل باذن الله وكرمه، مستمدين عزيمتهم من الله من أجل تجاوز هذة المحنة، سائلين المولى عز وجل أن يرفع البلاء والوباء عن مصر.

وكانت قد شهدت مستشفى إسنا التخصصى للحجر الصحى، الخميس الماضى، فرحة كبيرة بخروج أكبر عدد تعافي علي مستوي الجمهورية، حيث صرحت الدكتورة إلهام محمد محمود مدير عام مستشفي إسنا التخصصي، وإستشاري مكافحة العدوي بالأمانة العامة، أنه تم تحت إشراف الدكتور محمد حمزة كشك رئيس فريق العزل الصحي، أنه تقرر خروج أكبر عدد تعافي علي مستوي الجمهورية والذين بلغ عددهم 28 حالة تعافي من المواطنين المصريين المصابين بفيروس كورونا المستجد "كوفيد19"، وذلك بعد تلقيهم العلاج والرعاية الكاملة داخل مستشفي اسنا التخصصي والتي جاءت نتائجهم سلبية في نهاية المطاف.



الفرحة بشفاء وتعافى المصابين



جانب من خروج المتعافين من مستشفى إسنا



خروج 23 حالة تعافى بين المصابين بنجاح كبير



سيلفى الفرحة بشفاء المصابين بمستشفى إسنا



فرحة الفريق الطبى بخروج 23 حالة تعافى بين المصابين بنجاح كبير