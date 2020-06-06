محافظ الفيوم: إزالة 647 حالة تعدٍ على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة

الفيوم رباب الجالي

أعلن الدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم، عن إزالة 647 حالة تعدٍ على الأراضى الزراعية وأراضى أملاك الدولة وحرم الرى بمختلف قرى ومراكز المحافظة خلال الفترة منذ بداية حظر التجوال فى 25 مارس الماضى حتى اليوم.

وأضاف أن حملات الإزالة تمت بالتنسيق بين الوحدات المحلية ومديريتى الزراعة والرى بمشاركة قوات الشرطة، مشدداً على التصدى بكل حزم لكافة أشكال التعدى على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة وحرم الري، مؤكداً أنه لا تهاون فى الحفاظ على كافة حقوق الدولة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتعدين.

من جانبه، أوضح الدكتور محمد التونى المتحدث الرسمى لمحافظة الفيوم، أنه خلال الفترة منذ فرض حظر التجوال وحتى الآن تم إزالة 388 حالة تعدٍ على الأراضى الزراعية بإجمالى مساحة 29 فداناً و 21 قيراطاً و15 سهماً، منها 125 حالة تعدٍ بمركز الفيوم بمساحة 12 أفدنة و23 قيراطاً و9 سهم، و54 حالة بمركز سنورس على مساحة 6 أفدنة و16قيراطاً و16 سهماً، و76حالة بمركز طامية على مساحة 2 فدان و18 قيراطاً و7 سهم، و31 حالة بمركز إطسا على مساحة فدان و 11 قيراطاً و11سهماً، و57 حالة بمركز أبشواى على مساحة 2 فدان و 8 قيراطاً و23 سهماً، و46 حالة بمركز يوسف الصديق على مساحة 3 أفدنة و14 قيراطاً و21 سهماً.

ولفت "التوني" إلى إزالة 138حالة مخالفات بناء داخل الحيز العمرانى على إجمالى مساحة 15 ألف و 149 متر مربع، منها 109حالة تعدٍ فى المهد، فضلاً عن إزالة 3 حالات تعدٍ على حرم الرى.

أما فيما يتعلق بالتعديات على أراضى أملاك الدولة، أشار المتحدث الرسمى لمحافظة الفيوم الى إزالة 118حالة، بواقع 107 حالة تعدٍ بالبناء على أراضى أملاك الدولة بمساحة 51 ألف و 289 متر مربع، منها 14 حالة بمركز الفيوم على مساحة 10 ألاف و3 متر مربع، و7 حالات بمركز طامية على مساحة ألف و 106 متر مربع، و37 حالة بمركز إطسا على مساحة 6 ألاف و 285 متر مربع، و42 حالة بمركز يوسف الصديق على مساحة 32 ألف و 640 متر مربع.

كما تم إزالة 11 حالة تعدٍ بالزراعة على أراضى أملاك الدولة بمساحة 10 أفدنة و9 قراريط و11 سهماً، منها 7 حالات تعدٍ بمركز إطسا على مساحة 5 قراريط و11 سهماً، وحالة تعدٍ بمركز طامية على مساحة 7 أفدنة، وحالتى تعدٍ بمركز يوسف الصديق على مساحة 3 فدان، وحالة تعدٍ بمركز الفيوم بمساحة 4 قيراط.