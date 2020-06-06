اليوم السابع
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ضبط 2000 كمامة غير مطابقة للمواصفات بمخزن بقنا

السبت، 06 يونيو 2020 05:31 م
ضبط 2000 كمامة غير مطابقة للمواصفات بمخزن بقنا كمامت غير مطابقة للمواصفات - ارشيفية
قنا - وائل محمد

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نجحت الإدارة الصحية بقنا، اليوم السبت، في ضبط كمية كبيرة من الكمامات غير المطابقة للمواصفات، داخل مخزن غير مرخص بمدينة قنا.

الحملة تمت بإشراف الدكتور رمضان الخطيب وكيل وزارة الصحة بقنا، والدكتور منتصر همام، مدير إدارة صحة قنا وتم ضبط 2000 كمامة غير مطابقة للمواصفات الصحية داخل مخزن غير مرخص بمدينة قنا، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة وتحريز المضبوطات وتحرير المحضر اللازم.

وفي نفس السياق أوضح الدكتور منتصر همام أن الكمامات المطابقة للموصفات تكون من ثلاثة طبقات منها طبقة من نسيج غير منفذ للماء، وتغطي جميع منطقه الأنف والفم إلى أسفل الذقن، وتكون بدعامة لإحكام غلق الكمامة حول الأنف، مشيرا إلى أن الكمامات المضبوطة من طبقتين فقط وبدون دعامة مجهولة المصدر ولا يوجد تاريخ صلاحية أو رقم تشغيل أو عنوان للمصنع.

قام الدكتور حازم عمر نائب محافظ قنا لليوم الثاني بإستمرار جولاته وزياراته الميدانية للمستشفيات المخصصة لاستقبال وعزل المصابين بفيروس كورونا المستجد ، حيث قام  بتفقد  مستشفى فرشوط المركزي لمتابعة انتظام سير العمل وتوافر المستلزمات الطبية بالمستشفى ،  وذلك في إطار تنفيذ تعليمات مجلس الوزراء بشأن متابعة وتوفير كافة احتياجات المستشفيات من المستلزمات الوقائية والأدوية .

 

وأشار  الدكتور حازم عمر الي انتظام سير العمل وتوافر كافة المستلزمات الطبية وأدوات الوقاية ومكافحة العدوي بمستشفى فرشوط المركزي والتي تم  اختيارها ضمن المستشفيات المخصصة لاستقبال وعزل المرضى المصابين بفيروس كورونا المستجد إلى جانب استمرارها فى تقديم خدمات الغسيل الكلوي وخدمة الاستقبال والطوارئ للأمراض الأخرى  ، وقدم نائب المحافظ شكره وتقديره للفرق الطبية والإدارية داخل المستشفى مؤكدا على تقديم كافة أوجه الدعم للفريق الطبي بالمستشفى  .

 

وتابع نائب المحافظ جولته بمدينة فرشوط بتفقد الوحدة الصحية بقرية كوم البيجة والتي تعمل بنظام ال24 ساعة للاطمئنان على مستوي الخدمة المقدمة للمواطنين المترددين علي الوحدة كما أطمئن علي توافر المستلزمات الطبية وأدوات مكافحة العدوي ، وأكد نائب المحافظ حرص المحافظة على تقديم الرعاية الصحية اللازمة للمرضي المترددين علي المستشفيات والوحدات الصحية  وتوفير كافة الاحتياجات اللازمة والتأكيد على تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

 

 


مديرية الصحة بقنا

محافظة قنا

ضبط مخزن كمامات

اللواء أشرف الداودى

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