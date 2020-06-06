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ضبط أمريكى يحمل سلاحا ناريا فى وجه المحتجين ضد قتل جورج فلويد.. فيديو

السبت، 06 يونيو 2020 12:17 م
ضبط أمريكى يحمل سلاحا ناريا فى وجه المحتجين ضد قتل جورج فلويد.. فيديو أمريكى يشهر سلاحه فى وجه المتظاهرين
كتب هيثم سلامة

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ألقي القبض على رجل في مدينة نيوبورت بيتش بولاية كاليفورنيا الأمريكية، بعد أن أشهر سلاحه في وجه المحتجين على مقتل جورج فلويد، وذلك عقب انتشار مقاطع فيديو له عبر مواقع التواصل الاجتماعى.

 

 

وذكرت جريدة لوس إنجلوس تايمز، أن الرجل يدعى ترافيس وايت حاول تهديد المحتجين خلال تظاهرهم، حيث أشهر السلاح في وجههم بعد مشاهدة كلامية مع متظاهر سحب مسدسًا من حقيبته، وردد عبارة أن حياة السود ليست مهمة.

 

 

وأوضح التقرير، أن شرطة نيوبورت بيتش وجهت الشكر إلى المواطنين الذين ساهموا في تحديد هوبة الرجل الذى يبلغ من العمر  48 عاما ، حيث تم اعتقاله بتهمة الاعتداء بسلاح نارى على المواطنين.

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وأشار التقرير، أن الرجل قام بإشهار السلاح في وجه المتظاهرين وردد عبارة بأن حياة السود ليست مهمة، بينما لم يطلق أحد من الأعيرة النارية، وكان يبدو خائفا، وسرعان ما توارى عن الأنظار، بينما قام البعض بملاحقته.

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كما نشر العديد من مستخدمي تويتر "فيديوهات" عن هذا الحادث ، يظهر المتظاهرين وهم يصرخون ويهرعون ، بينما حاول البعض الاختباء من أمامه، في حين أوضحت تقارير أن وايت كتب عبارات هاجم من خلالها المتظاهرين وطالب البعض حمل السلاح لطردهم وإيقافها.

يشار إلى أنه لا تزال المظاهرات متواصلة فى مدن أمريكية عدة على خلفية مقتل جورج فلويد، الرجل الأمريكى من أصل إفريقى، على يد شرطة مدينة مينيابوليس فى ولاية مينيسوتا فى 25 مايو الماضى، وأظهر تسجيل مصور رجال الشرطة وهم يصرخون فى وجه الرجل المسن ويقولون: "تحرك.. ادفعه للخلف"، ثم يتقدم ضابطان ويدفعان الرجل خلفا فيسقط أرضا مغشيا عليه.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


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