ضبط أمريكى يحمل سلاحا ناريا فى وجه المحتجين ضد قتل جورج فلويد.. فيديو

ألقي القبض على رجل في مدينة نيوبورت بيتش بولاية كاليفورنيا الأمريكية، بعد أن أشهر سلاحه في وجه المحتجين على مقتل جورج فلويد، وذلك عقب انتشار مقاطع فيديو له عبر مواقع التواصل الاجتماعى.

‘Black lives don’t matter’: Panic in Newport Beach after man pulls gun on protesters pic.twitter.com/TUY8tmvu4V