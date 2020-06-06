واشنطن بوست:استقالة 57 ضابطا فى نيويورك احتجاجا على معاقبة زملائهم بسبب دفع مسن

كتب محمد رضا

أثار تعرض رجل يبلغ من العمر 75 عاما إلى الدفع على يد الشرطة فى مدينة نيويوك الأمريكية، إدانة واسعة فى الولايات المتحدة لهذا المشهد العنيف، لكن على الجانب الآخر، احتج عشرات الضباط من مدينة بوفالو التابعة لولاية نيويورك على معاقبة اثنين من زملائهم على خلفية الواقعة، حيث قدم 57 ضابطا استقالتهم من شرطة المدينة على خلفية الواقعة التى أدت إلى إصابات خطيرة فى رأس الرجل المسن.

وأظهر تسجيل مصور ضباطا من شرطة بوفالو وهما يدفعان رجلا يبلغ من العمر 75 عاما ويسقطانه أرضا، حيث شوهد الدم ينزف من رأسه قبل أن يتم نقله لاحقا إلى المستشفى، وشوهد الرجل راقدا على الأرض وهو ينزف، بينما كان عشرات الشرطيين يمرون جانبه من دون أن يمد له أى منهم يد العون.

BREAKING: Buffalo’s police commissioner orders immediate Internal Affairs investigation into this incident: 2 officers shoving an elderly man, who walked up to them, to the ground. @news4buffalo reports the man suffered a laceration & possible concussion

pic.twitter.com/qbTvXAAPLH — David Begnaud (@DavidBegnaud) June 5, 2020

واستقال الضباط السبعة والخمسون احتجاجا على توقيف الضابطين اللذين دفعا الرجل، وذلك خلال محاولة الشرطة منع المتظاهرين من خرق منع التجوال فى المدينة - وفق ما ذكرته صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية - وقال جون إيفانز، من شرطة بافلو، إن الضباط استقالوا بسبب المعاملة "غير العادلة" لاثنين من زملائهم "الذين كانوا ببساطة ينفذون الأوامر".

ولا تزال المظاهرت متواصلة فى مدن أمريكية عدة على خلفية مقتل جورج فلويد، الرجل الأمريكى من أصل إفريقى، على يد شرطة مدينة مينيابوليس فى ولاية مينيسوتا فى 25 مايو الماضى، وأظهر تسجيل مصور رجال الشرطة وهم يصرخون فى وجه الرجل المسن ويقولون: "تحرك.. ادفعه للخلف"، ثم يتقدم ضابطان ويدفعان الرجل خلفا فيسقط أرضا مغشيا عليه.

واستمر الضباط فى المشى تاركين الرجل على الأرض، بينما كان يسمع صوت شخص يقول: "إنه ينزف من أذنه"، وشوهد فى الفيديو ضابط ثالث وهو يقوم باستدعاء الإسعاف على ما يبدو، ويتبع الضباط الذين قدموا استقالاتهم، الجمعة، فريق الاستجابة للطوارئ فى قسم شرطة بوفالو، وفقا لعدة تقارير إخبارية محلية، وقد تم تشكيل الفريق فى عام 2016 للرد على الاضطرابات المدنية، وذلك وفقًا لما نقلته شبكة "سكاى نيوز" الإخبارية، اليوم السبت.

وأوضح عمدة بافالو بايرون براون، أن الرجل المسن، واسمه مارتن جوجينو، نقل إلى المستشفى بعد سقوطه، وهو فى "حالة مستقرة، لكن خطيرة"، وقال النقيب جيف رينالدو المتحدث باسم شرطة بافالو، إنه يعتقد أن الرجل أصيب بـ"تهتك وارتجاج محتمل" فى الرأس، مشيرا إلى أن مفوض الشرطة فى المدينة يحقق فى الحادثة.

وأثار فيديو الاعتداء على الرجل المسن إدانة أمريكية واسعة، لاسيما من مستخدمى وسائل التواصل الاجتماعى، فى وقت تخضع فيه الشرطة لرقابة شديدة من الأمريكيين بسبب استخدام القوة المفرطة ضد المتظاهرين.

ووصف حاكم ولاية نيويورك أندرو كومو، الحادثة بأنها "مسيئة ومخيفة بشكل كبير"، مشيدا فى الوقت نفسه بوقف الضابطين اللذين دفعا الرجل وأسقطاه على الرصيف، وذكر بيان صادر عن شرطة بافالو، فى البداية، أن رجلا أصيب عندما تعثر وسقط أثناء مناوشة تورط فيها متظاهرون، حيث تم اعتقال عدة أشخاص، لكن فيديو الحادثة فند ما جاء فى بيان الشرطة، مما وضعها فى حرج كبير.